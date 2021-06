«State buoni… se potete»

By Gaio Lucilio

Buongiorno Concittadini ,

le recentissime cronache riportano quello che è il serio problemino già; storicizzato come Mala Movida e ne analizzano ogni aspetto e pessima conseguenza alla serena convivenza.

Il mancato rispetto delle norme civili, la maleducazione e peggio ancora le violenze che prima del Covid erano spalmate sui territori tra Stadi , Discoteche , Lidi e tutti i vari luoghi di ritrovo si sono concentrate negli unici posti rimasti frequentabili, seppure assoggettati periodicamente ad aperture e chiusure , cioè i Centri Storici.

Queste Piazze e Strade sono state compresse e affollate dai più; per puro svago ma purtroppo anche bazzicate da una minoranza ingiustificabile soltanto per sfogare istinti primordiali e problematiche sociali personali .

Quello che in passato accadeva “Qua e là” ora avviene ” Qui e lì “.

Se oltre alle armi materiali usassimo quelle immateriali ?

E’ forse sciocco chiedere ai Presidi delle Scuole ed alle Forze dell’ Ordine di sensibilizzare i comportamenti per pochi minuti il Giovedi od il Lunedi mattina dopo i nostri giovani direttamente nelle loro aule ?

Mala Movida e Dipendenze non sono lontani parenti delle fragilità Sociali .

Aiutiamoli se possiamo soprattutto con un meccanismo che tenti di prevenire tali cronicizzazioni .

Proviamo a farli divertire avvisandoli prima e scriviamo due righe alle Famiglie , il Comandante Poponcini ha ragioni da vendere a volerle coinvolgere nel percorso e non solo dopo che la frittata è; fatta quando gli Avvisi potrebbero diventare di Garanzia.

Creiamo un Dipartimento di Intelligence …..troppe Armi in giro mi fanno spavento.

Amen