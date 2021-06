” Zona Gialla Paglierino”

Il Sindaco risponde al giornalista di turno che le condotte urinarie e rissose in sè per la maggior parte non hanno un corrispettivo di gravità; tale da trasformarsi in veri reati .

Vero… Parole Sante.

Nessuno auspica l’ applicazione di severissime punizioni tipo atti osceni o altro perchè in una totale assenza trentennale di bagni pubblici, anche per cittadini e turisti diurni, questo sarebbe solo un accanimento dettato dalle insufficienze amministrative ai veri Bisogni del Popolo !

Firenze da decenni fin dal primo mattino puzza di urina turistica e movidaiola e già dalla Stazione .

Potete verificare, i comitati locali sono li a testimoniarlo per iscritto.

Ci salverà l’essere ancora provincialotti e così come superammo gli Anni di Piombo con qualche scazzottata ma senza efferati omicidi e speriamo accada altrettanto oggi .

Capitolo tristissimo resterà quello di Gelli, Trame Nere, Rosse e a Stelle e Strisce o triangoli per terra….. il tutto sempre però vissuto da Luogo Residenziale Protetto e con profilazioni di basso livello logistico e non come nelle zone Metropolitane dove si moriva violentemente e quotidianamente.

Quindi da vecchietto quasi ottimista confido che anche oggi oggi la sfangheremo con qualche eiezione e zuffa fino all’attenuarsi di una moda riaccesa tra i giovanissimi dallo shock Pandemico.

In tutta Italia nei fine settimana avviene lo stesso fenomeno e con superiore violenza nelle grandi zone urbane.

Abbiamo, per fortuna, tutto in formato provinciale compreso le succursali delle Criminalità.

Eviterei però il ricorso alla vigilanza privata se non per il solo prevenire gli atti vandalici alcolici su beni materiali.

Per tutto il resto basta il personale di Stato fatto di persone che sanno come gestire i vari livelli di emergenza.

Per una volta però vedo un barlume di equilibrio del Sindaco senza toni militaristici nell’ approcciare quello che è un serio problemino ma non una Guerra .

Gli Storici li chiameranno “Anni di Urina” ?