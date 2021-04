Arezzo, le notizie di oggi 23 Aprile

Frode informatica, in quattro denunciati dai carabinieri

I Carabinieri del Comando Stazione di Anghiari, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria di Arezzo 4 persone, tutte residenti fuori provincia, per il reato di frode informatica.

I soggetti, alcuni dei quali con alle spalle numerosi precedenti di polizia per reati dello stesso tipo, hanno messo in atto un complesso sistema fraudolento, avvalendosi di un discreto know-how informatico.



Vittima della frode informatica la titolare di negozio di Sali e Tabacchi della Valtiberina che, come molti esercenti commerciali fanno, ha in gestione una pagina su un social network estremamente diffuso, utilizzata anche per pubblicizzare la propria attività. I malviventi sono partiti proprio da quella pagina per risalire agli assidui frequentatori del negozio, si sono dunque "impossessati" delle loro identità clonandone gli account; in seguito hanno effettuato richieste di piccole somme di denaro (per un totale complessivo di circa duemila euro) alla titolare dell'attività che ha prima effettuato i versamenti, ma poi insospettita si è rivolta ai Carabinieri i quali mediante una complessa attività anche di natura tecnica, sono riusciti a risalire agli autori, immediatamente denunciati.

I profili hackerati, nonché il conto corrente dove facevano confluire il denaro, sono stati resi inutilizzabili, perché posti sotto sequestro.

La Polizia Stradale di Arezzo, nella nottata di ieri, lungo l'Autostrada del sole, nei pressi del casello di Arezzo, ha intercettato ed arrestato due trafficanti di droga trovati in possesso di 6,2 chilogrammi di marijuana detenuta ai fini di spaccio.



Erano circa le 23.45 quando due pattuglie della Sottosezione di Battifolle fermavano per un controllo un Fiat Ducato con targa italiana, con a bordo due milanesi 40enni con precedenti penali di scarso rilievo, che stava procedendo da Milano verso la Sicilia. Il conducente risultato senza la patente di guida quindi per approfondire gli accertamenti, il veicolo è stato scortato presso la vicina Sottosezione. Uno degli occupanti, col chiaro intento di fuorviare gli investigatori di Battifolle, dichiara di avere noleggiato il furgone a Milano poiché, essendo un agente di commercio di materiale elettrico, doveva trasportare quello venduto alla propria clientela siciliana e che, vista la lunghezza del viaggio, si era fatto accompagnare da un amico. Tali giustificazioni non hanno convinto i poliziotti che decidono di eseguire una perquisizione del veicolo. Scaricato dal vano di carico del furgone il materiale elettrico trasportato, gli agenti hanno diretto posto la loro attenzione sui pannelli laterali che sembravano manomessi. È proprio dietro a quelli del lato sinistro che vengono trovate 5 buste termosaldate, per evitare la fuoriuscita del suo forte e tipico odore, colme di marijuana e per un peso di 6,2 kg. I due milanesi sono stati arrestati e condotti al carcere di Sollicciano a disposizione dell'A.G.

Camera di Commercio: quattro nuovi bandi per il sostegno al sistema imprenditoriale delle province di Arezzo e Siena.

Questa mattina il Consiglio della Camera di Commercio, ha approvato il bilancio di esercizio 2020.

Un anno particolarmente difficile ed impegnativo per l'Ente camerale che, nonostante la pandemia, ha continuato ad erogare i propri servizi e, soprattutto, a sostenere il sistema imprenditoriale locale attraverso specifici interventi anche di natura economica.