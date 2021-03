Cattive notizie, il cambiamento climatico potrebbe aumentare le allergie fino al 60%

Un team di scienziati dell’Università di Worcester sulla base di valutazioni a lungo termine che esaminano i cambiamenti di anno in anno nella concentrazione di polline, hanno scoperto che il cambiamento climatico avrebbe un impatto significativo.

L’autore principale Alexander Kurganskiy afferma che i cambiamenti climatici previsti potrebbero aumentare la gravità della stagione delle allergie fino al 60% rispetto ai livelli attuali.

Si spera che essendo in grado di prevedere il rischio e comprendere i potenziali cambiamenti, in modo che le persone con rinite allergica possano prepararsi prima di esporsi.

Il 40% degli europei soffre di allergie ai pollini, attualmente non esiste una guida chiara su come prepararsi al meglio per le imminenti stagioni allergiche.

Per colmare queste lacune, Kurganskiy e colleghi hanno costruito un modello statistico per simulare e prevedere la somma delle concentrazioni di polline, noto anche come cifra SPIn (Season Pollen Integral).

Lo hanno fatto per ciascuno dei 28 siti durante l’intera stagione dei pollini di graminacee in tutta Europa e hanno stabilito che non vi è “nessuna connessione” tra la gravità del polline e i diversi siti.

I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science Advances .

La rinite allergica, nota anche come febbre da fieno, è un’infiammazione del naso causata da una reazione eccessiva del sistema immunitario agli allergeni presenti nell’aria.

Il polline, una polvere fine che proviene dalle piante, c’è più polline nell’aria in primavera e in estate quando le piante stanno fiorendo.

La reazione di solito si verifica quando il polline entra in contatto con gli occhi, il naso, la bocca o la gola di qualcuno.

I sintomi del raffreddore da fieno includono tosse e starnuti; un naso che cola o bloccato; occhi pruriginosi, arrossati o acquosi; prurito alla gola, naso, bocca o orecchie; mal di testa e stanchezza.

Le persone che soffrono di allergia possono mettere la vaselina intorno al naso per intrappolare il polline, indossare occhiali da sole avvolgenti per tenere il polline lontano dagli occhi, lavare i vestiti regolarmente e aspirare e polvere all’interno.

Evitare erba, fiori recisi e fumo può aiutare a ridurre i sintomi, così come asciugare i vestiti in casa dove è meno probabile che il polline si attacchi.[/read]