Arezzo, le notizie di oggi 3 Marzo

Commenti molesti ad una ragazza generano lite, trentenne ferisce a colpi di forbice il rivale

Oggi i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Arezzo, al termine di una celere e fruttuosa attività d’indagine, hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà di un italiano, trentenne, per aver causato lesioni al volto ad un’altra persona con delle forbici.

Le indagini sono iniziate a seguito di una lite avvenuta in Piazza Sant'Agostino la sera di domenica scorsa, tra due uomini, scaturita dai commenti molesti fatti alla ragazza di uno dei due.



Durante la lite uno dei due contendenti ha estratto un paio di forbici che aveva con sè ed ha colpito al volto l’avversario, causandogli delle ferite sulla parte inferiore della faccia ed al collo.

I militari intervenuti hanno prima soccorso la persona ferita, che è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale San Donato e giudicata guaribile con 7 giorni di prognosi. Successivamente hanno proceduto ad acquisire tutti i filmati di videosorveglianza presenti sul posto ed a sentire i testimoni che potevano riferire circostanze utili per ricostruire la vicenda. A seguito delle investigazioni effettuate, i Carabinieri sono riusciti ad individuare l'aggressore, un trentenne aretino con alle spalle precedenti di polizia.

Il giovane è stato quindi denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Arezzo e dovrà rispondere dei reati di lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere.

Spacciatore 40enne arrestato dai carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno tratto in arresto un albanese di circa 40 anni, con alle spalle precedenti di polizia, colto in possesso di sostanze stupefacenti.

L'operazione è stata condotta nell'agglomerato urbano ricompreso tra San Giovanni Valdarno e Montevarchi.



Nel corso del servizio, ai Carabinieri, intenti a perlustrare le arterie stradali cittadine, non è sfuggito l'atteggiamento guardingo dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, sia come assuntore di stupefacenti sia come pregiudicato per reati concernenti lo spaccio di stupefacenti. Nel momento in cui nota la gazzella dell'Arma, l'uomo, che sta percorrendo a piedi una strada periferica, innervositosi vistosamente, cambia bruscamente direzione, e prova ad allontanarsi, accelerando vistosamente il passo. I Carabinieri, insospettiti dall'anomala manovra, avendo il forte sentore che il soggetto stesse tentando di eludere un eventuale accertamento di polizia, decidono di controllarlo, mettendosi così alla sua ricerca, nel frattempo si è già allontanato nelle vie limitrofe.

L’uomo viene intercettato mentre, con passo sempre più celere, cerca o di guadagnare la fuga.

Dopo averlo bloccato, i Carabinieri procedono alla perquisizione personale, che conferma l’intuizione di militari: l’uomo infatti, nonostante un vano tentativo di nascondere lo stupefacente, viene trovato in possesso di quattro dosi di hashish, già suddivise e pronte per la vendita, per un totale di poco meno di 4 grammi. ICarabinieri estendono così la perquisizione all’abitazione, dove c’è un ulteriore quantitativo di stupefacente, 2 panetti di hashish per un totale di circa 82 grammi, un bilancino di precisione utilizzato per la preparazione delle dosi ed un coltello impiegato per la suddivisione. Di fronte al palese quadro indiziario, scatta inevitabilmente l’arresto in flagranza del quarantenne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La droga è stata sequestrata, e verrà sottoposta alle previste analisi chimiche, dalle quali sarà possibile determinare l’esatta qualità e il numero di dosi che avrebbero potute essere illegalmente commercializzate.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

Facebook blocca una nuova pubblicità sull’allattamento al seno

Facebook non ha approvato l'annuncio originale, ma una versione abbreviata che non contiene capezzoli, sulla base del fatto che l'annuncio contiene "contenuti per adulti".



L’azienda di biberon Tommee Tippee, ha lanciato una campagna di allattamento al seno chiamata “The Boob Life”, ma ha dovuto affrontare le restrizioni pubblicitarie a causa delle politiche di Facebook .

L’annuncio è stato commissionato a seguito di una ricerca di Tommee Tippee che ha rivelato che il 93% delle madri sentiva che le loro lotte mentali, fisiche ed emotive con l’alimentazione non erano state riconosciute.

Solo una giovane madre su 10 ha affermato di sentirsi a proprio agio nell’allattamento al seno in pubblico.

Nicola Wallace di Tommee Tippee UK ha dichiarato: “ È oltraggioso ed estremamente offensivo per le donne: dovremmo normalizzare l’allattamento al seno nella società e l’aspetto del corpo delle donne reali, non assecondare opinioni sociali obsolete su ciò che è appropriato.

Facebook afferma di comprendere che la nudità può essere condivisa per una serie di motivi, anche come forma di protesta, per sensibilizzare su una causa o per motivi educativi o medici.

Ad esempio, potrebbe limitare alcune immagini di seni femminili che includono il capezzolo, ma consentirà altre immagini, comprese quelle che mostrano donne attivamente impegnate nell'allattamento al seno e foto di cicatrici post-mastectomia. Permette anche capezzoli femminili scoperti nel contesto del parto e dei momenti post-parto.

Nicola Wallace di Tommee Tippee UK ha dichiarato: “È oltraggioso ed estremamente offensivo per le donne: dovremmo normalizzare l’allattamento al seno nella società e come sono i veri corpi delle donne” . Un portavoce di Facebook ha dichiarato: ‘Questa campagna è importante e plaudiamo al lavoro che Tommee Tippee sta facendo per supportare le nuove mamme nel loro viaggio di allattamento al seno.

‘Consentiamo tutti i post di allattamento al seno su Facebook e Instagram, ma non permettiamo annunci che mostrano capezzoli visibili. Justine Roberts, fondatrice e CEO di Mumsnet, ha dichiarato: “Nutrire i bambini può suscitare ogni sorta di emozioni: beatitudine e tristezza, orgoglio e frustrazione, rilassamento ed esaurimento.

“Tanto di cappello a Tommee Tippee per aver infranto la tendenza e aver festeggiato l’alimentazione dei bambini per quello che è.”

Ecco l’uovo di Pasqua vegano

L'uovo di Pasqua vegano vEGGie costa 32,95 sterline, è aromatizzato con pomodoro, spinaci e carote,è prodotto dalla Rococo Chocolates con sede a Londra, che utilizza anche barbabietola e mais dolce per conferirgli il suo sapore unico.