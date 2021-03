Arezzo, le notizie di oggi 2 Marzo

Due truffatori “tecnologici” denunciati dai carabinieri

Un 55enne originario di Piandiscò si accorge che l’app per la gestione del servizio di home-banking, installata sul proprio smartphone, non funziona più, pochi minuti dopo, l’uomo ha riceve una telefonata da una persona che si qualifica come operatore del servizio clienti del suo istituto di credito.Continua a leggere

Il sedicente centralinista, raggira il malcapitato e con una parlantina convincente, col pretesto di voler risolvere il malfunzionamento tecnico riesce a farsi consegnare le credenziali per la gestione del servizio di home-banking, che poi ha utilizzato, nelle ore successive, per sottrarre dal conto, 7.000 Euro, tra bonifici e prelievi.

Al malcapitato, non è rimasto che rivolgersi ai Carabinieri della Stazione di Castelfranco Piandiscò, i quali, partendo dalle informazioni fornite dalla vittima in sede di denuncia, sono riusciti a ricostruire il circuito truffaldino.

Dopo una serie di accurati accertamenti elettronici e bancari, infatti, gli investigatori dell’Arma dei Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità del truffatore, un pregiudicato campano gravato da svariati precedenti specifici per truffa.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo.

Il secondo episodio ha invece coinvolto i Carabinieri di Levane, che hanno identificato un truffatore che operava nel settore delle energie rinnovabili.

In questo caso, la strategia fraudolenta era incentrata sulla convenienza del prezzo, e sulla garanzia di certificazione di parametri tecnici, in realtà falsamente attestati.

Il malfattore, infatti – un imprenditore a capo di un’azienda del milanese – ha immesso in commercio delle partite di pannelli fotovoltaici di produzione cinese, spacciandoli per made in Italy.

Così facendo, ha tratto in inganno un imprenditore valdarnese dell’energia, che – al pari di altri operatori del settore in tutta Italia – si è approvvigionato della fornitura ed ha compiuto delle installazioni in favore di ignari clienti, a loro volta truffati.

La truffa è emersa quando gli stessi privati hanno richiesto i contributi per l’installazione di impianti fotovoltaici made in Italy, ma i controlli del Gestore dei Servizi Energetici hanno rivelato la falsità delle certificazioni di manifattura e di conformità CE.

Anche in questo caso, il malcapitato, resosi conto del raggiro, si è rivolto ai Carabinieri della Stazione di Levane, i quali, in base alle informazioni sui fatti, analizzando la documentazione contabile prodotta dai truffati e ricostruendo il flusso dei pagamenti elettronici attraverso approfonditi accertamenti bancari, sono riusciti ad identificare il truffatore (per un ammontare di circa 20.000 Euro), che nel frattempo aveva provveduto a chiudere la propria attività.

Anche in questo caso, i Carabinieri di Levane, una volta risaliti all’identità dell’uomo – originario della provincia di Milano e gravato da svariati precedenti specifici per truffa nel settore delle tecnologie per le energie rinnovabili – lo hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo.