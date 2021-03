Screening di massa anti contagio: sabato 6 e domenica 7 marzo a Lucignano

Antonio D’Urso Direttore Generale della USL Toscana Sud Est: “Questi appuntamenti rivestono un’importanza strategica per contrastare la diffusione del virus tra la popolazione dei Comuni più esposti al contagio”

Dopo Chiusi della Verna, Capolona, Terranuova Bracciolini, Sansepolcro e Marciano della Chiana prosegue il percorso di screening della popolazione dei comuni della provincia di Arezzo.

Sabato 6 e domenica 7 marzo sarà la volta di Lucignano dove tutti i cittadini che vorranno potranno sottoporsi ad un tampone per verificare eventuali positività al Covid.

Antonio D’Urso Direttore Generale della USL Toscana Sud Est: “Questi appuntamenti rivestono un’importanza strategica per contrastare la diffusione del virus tra la popolazione dei Comuni più esposti al contagio.

Nei giorni passati abbiamo registrato un aumento dei positivi e nella maggior parte dei casi si tratta di soggetti asintomatici o paucisintomatici, ciò rende il progetto “Territori Sicuri” ancora più importante.

Solo attraverso queste operazioni che coinvolgono centinaia di persone riusciamo ad individuare i soggetti che, a loro insaputa stanno veicolando il virus.

Così spezziamo la catena del contagio. Territori Sicuri si sta anche rivelando un efficace lavoro di squadra, con tanti soggetti coinvolti che lavorano con un unico obiettivo: salvaguardare la salute dei cittadini e delle comunità.

Sicuramente proseguiremo anche nelle prossime settimane con altri appuntamenti nei territori cercando di tracciare al massimo il cammino del virus ed interromperlo.”

Roberta Casini Sindaco di Lucignano: “Territori Sicuri” è per Lucignano una grossa opportunità, soprattutto in un momento così complicato dove anche il nostro territorio ha visto un aumento significante del numero dei contagi. Invito caldamente tutti i miei concittadini a partecipare, la prevenzione che possiamo fare con gli screening di massa ci darà un vantaggio rilevante per garantire a tutti la possibilità di preservare se stessi e i propri cari. Ringrazio la Regione, l’Azienda Sanitaria, Anci Toscana, la Misericordia di Lucignano, i nostri medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta che si sono messi a disposizione della popolazione svolgendo un servizio prezioso per la comunità e rappresentando una risorsa insostituibile.”

Le postazioni saranno ubicate in via della Circonvallazione, nell’area parcheggio di Porta Murata a Lucignano e saranno in attività tra le 9 e le 13 e le 14 e le 18 di sabato 6 e domenica 7 marzo 2021.

Da martedì 2 marzo, è possibile prenotarsi attraverso i consueti canali:

attraverso il sito https://territorisicuri.sanita.toscana.it/ e per chi avesse difficoltà è disponibile il call center aziendale; da telefono fisso numero verde 800 575 800 mentre da cellulare 0575 379100.

Per la prenotazione è necessario inserire nome, cognome, cellulare e codice fiscale. Il giorno del prelievo è necessario presentare documento di identità e tessera sanitaria.

“Territori sicuri” è promosso dall’Assessorato alla Sanità di Regione Toscana con Anci, Upi, Misericordie, Pubbliche assistenze toscane e Croce rossa italiana, insieme agli operatori sanitari, la medicina generale e la pediatria di famiglia, oltre ad Ars Toscana (l’Agenzia regionale di sanità), alle Asl e alle Società della Salute, con l’aiuto fornito dalle associazioni di volontariato, accanto a quello di medici, pediatri e infermieri, che si sono resi disponibili per l’esecuzione dei test e i relativi adempimenti.