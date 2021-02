Le dichiarazioni dei politici aretini

Dichiarazione dei consiglieri comunali Alessandro Caneschi, Francesco Romizi, Michele Menchetti e Angiolo Agnolucci

Coingas Estra: la fuga a tutto gas dei gruppi di maggioranza

Hanno abbandonato il Consiglio.

Caneschi, Romizi, Menchetti e Agnolucci ribadiscono il senso dell’atto d’indirizzo: “era un doveroso atto di cautela in difesa del Comune e quindi dei cittadini di Arezzo. Nessuna presunzione di colpevolezza ma la decisione di tutelare l’interesse pubblico sopra ogni altra valutazione, sia essa personale o di partito. La fuga dal Consiglio conferma la gravità della vicenda giudiziaria Coingas Estra e come essa abbia creato crepe politicamente pericolose nel centro destra tanto da rendere impossibile un suo voto compatto”.

“Una decisione apparentemente incomprensibile – commentano i Consiglieri comunali Alessandro Caneschi, Francesco Romizi, Michele Menchetti e Angiolo Agnolucci. Se la maggioranza riteneva non giusta la costituzione, avrebbe potuto tranquillamente votare contro. Aveva i numeri per farlo. Invece ha scelto la via della fuga. Una sola la spiegazione possibile: non tutti i consiglieri di maggioranza avrebbero votato contro il nostro atto. Anzi: possiamo dire che probabilmente avremmo ottenuto la maggioranza. Un segnale politico inequivocabile delle difficoltà del centro destra aretino su una vicenda dalla quale molti cominciano a prendere le distanze”.

Dichiarazione dei consiglieri comunali Marco Donati e Valentina Sileno

“Maggioranza divisa e giunta priva di lucidità”

"Il Consiglio Comunale, dopo circa 12 ore dall'inizio del dibattito, ha affrontato l'atto d'indirizzo sulla richiesta di "costituzione parte civile" del Comune di Arezzo sulla vicenda Coingas. Troviamo corretto il documento rispetto al quale Scelgo Arezzo, quando sarà possibile votare, esprimerà un parere positivo perché va nella direzione di tutelare e difendere l'interesse dell'ente e della città.

Siamo in un momento particolare per la vita della città e l'emergenza sanitaria ed economica si fanno sempre più complesse. Ci domandiamo, se la giunta Ghinelli in questo momento abbia la lucidità per affrontarle".

Siamo in un momento particolare per la vita della città e l’emergenza sanitaria ed economica si fanno sempre più complesse. Ci domandiamo, se la giunta Ghinelli in questo momento abbia la lucidità per affrontarle”.

Dichiarazione del Segretario provinciale PD, Francesco Ruscelli e dei Consiglieri provinciali del Gruppo Centro sinistra per Arezzo

La signora Chiassai ha passato il segno

Toni e contenuti intimidatori.

Tentativo di delegittimare chi la pensa diversamente.

Nessuna risposta nel merito.

Aperte minacce.

La signora Chiassai Martini ha veramente passato il segno.Un Presidente di un’istituzione dichiara che un suo consulente ex vice Questore sta lavorando su presunti scheletri negli armadi delle precedenti amministrazioni?Non lo diciamo alla signora Chiassai Martini per la quale un’azione da stato totalitario è assolutamente normale ma al consulente che in virtù del suo ruolo e delle tre lauree sottolineate dalla signora Chiassai, comprende benissimo di che cosa parliamo.Se la signora pensa che ci siano stati problemi, allora si rivolga alle autorità competenti. Qual è il ruolo di questo consulente?Di detective privato della signora Chiassai?Siamo certi che un ex servitore dello Stato mai si presterebbe ad azioni di delegittimazione politica che ricordano anni oscuri della vita politica italiana.Sarebbe gravissimo e allora saremmo noi a rivolgerci alle autorità competenti.

Nel polverone creato ad arte dalla signora Chiassai, rimangono senza risposta le domande che le abbiamo rivolto e alle quali la Presidente della Provincia ha l’obbligo istituzionale di rispondere.

Alla luce delle sue dichiarazioni, le nostre domande diventano sempre più importanti. Qual’è il ruolo di questo consulente?

Lavora per l’istituzione provinciale oppure lavora contro l’opposizione in Consiglio provinciale su personale mandato della signora Chiassai?

Senza risposta rimangono le altre domande su acquisti, consulenze e assunzioni.

Le attendiamo e le riformuleremo.

Per ora nelle sedi istituzionali.

Questo è un momento particolarmente difficile per il nostro Paese e per la nostra Provincia.

Da una rappresentante istituzionale ci attenderemo trasparenza, capacità e volontà di dialogo, uno sforzo costante di costruire risposte avanzate e condivise in funzione del bene della comunità di questa provincia.

Invece abbiamo solo tentativi di delegittimazione di ogni pensiero divergente dal suo e tentativi di intimidazione nei confronti di chi non si adegua.

Noi andremo avanti con serenità, disponibilità al dialogo e volontà di costruire soluzioni. Non scenderemo mai sul suo terreno.