Arezzo, le notizie di oggi 26 Febbraio

Incidente stradale, contuso 58enne di Sansepolcro

Scontro frontale tra due auto alle ore 7.43 lungo la Sr73 all’altezza del bivio di Santa Firmina ad Arezzo.

Sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria che hanno portato uno dei due conducenti delle auto, un uomo di 58 anni originario di Sansepolcro, in codice giallo all’Ospedale San Donato di Arezzo.

Sul posto per i Vigili del Fuoco e per i rilievi la Polizia Municipale di Arezzo.

Estetiste e acconciatori professionisti: riammesse aperture in centro storico

Nel Consiglio comunale di ieri, sono state accolte le modifiche argomentate in Commissione, dal nostro presidente del Comitato Comunale di Arezzo di Confartigianato, Fabrizio Piervenanzi.

Il fine era quello di non penalizzare attività di Estetisti e Acconciatori, ai quali la proposta iniziale di delibera precludeva la possibilità di nuove aperture, in zone circoscritte del centro storico.



Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Federazione Benessere di Confartigianato – Pierluigi Marzocchi – in rappresentanza delle suddette Categorie, che insieme a Piervenanzi condivide e auspica una collaborazione e una concertazione sempre più approfondite con l'Amministrazione e, tramite la Commissione, con il Consiglio comunale. L'attenzione alle nostre proposte, mostrata dai consiglieri di maggioranza e opposizione in Commissione e le modifiche accettate dell'assessore Chierici in sede di Consiglio, dimostrano che un confronto corretto, sereno e responsabile è il giusto approccio per affrontare i tanti problemi che affliggono la nostra comunità e le nostre imprese.



LE NOTIZIE “fuori dal mondo”



Scrive frasi pungenti, gira con un cartello e condivide gli scatti fotografici, ha raggiunto 7,4milioni di follower

Seth Jacob Phillips, è di origine texana (di Hawley), con l’account i Dude With Sign è seguito su Instagram da 7,4 milioni di persone, è il portatore di lamentele sui vizi e frivolezze della società.

Con cartelli ironici che prendono in giro la società, con frasi pungenti va in giro per le vie di Manhattan.

La scorsa settimana, Seth ha drappeggiato una linea di preservativi Durex sulla spalla e si è messo di fronte a un muro bianco con un cartello che diceva: “Un preservativo è solo una maschera per il tuo pene”.

Da tutto il globo sull’app di condivisione anonima Whisper per condividere le ragioni per cui hanno tradito il proprio partner

Alcune dicono che erano infedeli perché il loro ragazzo era andato a letto con la madre.

Altre dicono di avere tradito perché il loro partner era ‘ingrassato’.

In molti sostengono che non c’è mai un motivo valido per tradire un partner e che parlarne o rompere con loro sarebbe la risposta preferibile.

Marinaio per 16 ore alla deriva nell’oceano Pacifico aggrappato a una vecchia boa di segnalazione

Un uomo è sopravvissuto per16 ore nell'oceano Pacifico aggrappandosi a una una piccola boa di segnalazione, dopo essere caduto in mare dalla nave su cui era a bordo.