Arezzo, le notizie di oggi 22 Febbraio

Pedofilia tra telegram e WhatsApp, scoperta chat tra adolescenti in Casentino

Le indagini partono da un gruppo whatsapp intercettato grazie alla segnalazione del padre di uno dei membri.

Una chat apparentemente normale per organizzare quello che sarebbe stato il capodanno del 2020 e così nominata: “Capodanno 2020”. Continua a leggere

È proprio grazie alla prima segnalazione di un padre, come sopra ricordato, che i Carabinieri della Compagnia di Bibbiena hanno individuato un circuito relazionale composto da adolescenti che nel tempo si sono approvvigionati di contenuti di natura illegale e che avrebbero diffuso anche sulla famosa chat nata per organizzare il capodanno del 2020.

I contenuti illegali venivano scaricati e reinoltrati dal noto social/piattaforma di comunicazione Telegram, in cui proliferano chat a tema dai titoli indicativi come STUPRO TUA SORELLA. Il gore è da considerarsi inoltre la nuova frontiera della divulgazione illegale: suicidi, mutilazioni e squartamenti, tanto di persone quanto di animali.

Sono stati rinvenuti video, oltre che di carattere pedopornografico, anche di natura oltremodo violenta: teste mozzate di uomini e animali, suicidi, mutilazioni, rapporti promiscui e stupri di bambini in un mix raccapricciante che i ragazzini guardavano sugli smartphone come videogiochi. Le immagini pedopornografiche venivano trasformate anche in stickers, emoticon con le quali rispondere ai messaggi, il che indica come con quanta superficialità i giovanissimi si siano approcciati a questa galassia perversa e violenta.

Il 14enne è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze che ha competenza distrettuale ed esercita la sua giurisdizione sul territorio corrispondente al Distretto di Corte di Appello di Firenze, per la detenzione e la diffusione del materiale pedopornografico. I reati contestati hanno riguardato la pornografia minorile e la detenzione di materiale di tale tenore.

L’attività di indagine ha permesso di intercettare in tempo il gruppo Whatsapp gli stessi Carabinieri non escludono che i contenuti illegali, avessero potuto raggiungere un numero indefinito di giovanissimi utilizzatori di smartphone e social, tanto residenti in Casentino, quanto nei territori limitrofi.

Trovato alla guida con sette persone a bordo e patente falsa

È stata una pattuglia della Polizia Municipale durante il normale servizio di controllo a individuare in zona Pescaiola un’autovettura in palese sovraccarico a causa di sette persone al suo interno.

Gli agenti hanno così fermato il veicolo e chiesto la patente al conducente.Continua a leggere

Quest’ultimo, un africano residente in Valdarno, oltre a mostrare regolare assicurazione e carta di circolazione, ha poi consegnato una patente di guida del paese di origine sulla cui validità sono sorti subito dubbi.Gli agenti hanno di conseguenza avviato una serie di verifiche a seguito delle quali è emerso che il documento fornito non risultava conforme ai modelli originali del paese di rilascio.

La pattuglia ha proceduto così al sequestro della patente stessa e alla denuncia all’autorità giudiziaria del conducente per falsificazione e utilizzo di documento di guida. Inoltre, al soggetto coinvolto sono state comminate sanzioni amministrative per guida senza patente, per aver circolato trasportando un numero di persone superiori a quelle indicate nella carta di circolazione e per mancata revisione del veicolo.

L’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.

Infine, come ulteriore sanzione, è scattata quella per il mancato rispetto della normativa anti-Covid, considerato che la persona stava circolando, in zona arancione e senza alcuna ragione “giustificativa”, al di fuori del territorio del Comune di residenza.