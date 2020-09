Camminata della Valdichiana, vince Loitanyang  Simon Kibet

La classifica generale competitiva

Questa mattina a San Zeno presso Aisa Impianti organizzata dalla U.P.Policiano con la Fidal, il Csi ed il patrocinio del Comune di Arezzo si è disputata la 7^ edizione della Camminata della Valdichiana con la vittoria quasi scontata del keniano LOITANYANG SIMON KIBET sul terzetto marocchino KISRI RACHID, BENCHELAIH MOHAMED, ERRAMI MOHAMED, primo atleta Italiano l’umbro Simone Falomi, mentre i primi aretini Emanuele Graziani e Alessandro Tartaglini (vincitore dello scorso anno) della U.P.Policiano sono giunti rispettivamente 7° e 8°.

Molto combattuta anche la gara femminile con la vittoria della romana Manuela Piccini su Virginia Leonardi della Filirun Team e Francesca Volpi della U.P.Policiano.

Complessivamente hanno terminato la gara di km 9,5 ben 180 atleti tra competitivi e non sul percorso molto impegnativo sia per le difficoltà del tracciato in alcuni punti particolarmente insidioso, ma anche per il caldo che gli atleti hanno dovuto sopportare sia nella salita che negli ultimi 3 km.

Il via del 1° scaglione è stato dato alle ore 9,40 , dopo il taglio del nastro da parte del sindaco Ghinelli per l’inaugurazione del nuovo reparto dedicato alla raccolta differenziata organica.

Il via del 2° Scaglione con gli atleti più accreditati dopo circa 5’ è stato dato dal Sindaco , tutti gli atleti sono partiti con la mascherina che si sono poi tolti dopo circa 500 metri.

La selezione è avvenuta nella salita del Crinale che sovrasta S.Zeno e la Valdichiana realizzando un distanziamento naturale che è stato portato fino al traguardo.

Nel rettilineo finale si è presentato solitario il keniano LOITANYANG che concludeva la gara sotto i 33’ staccando di quasi 1’ il marocchino BENCHELAIH (specialista delle maratone) e successivamente frazionati tutti gli altri concorrenti.

L’atleta di 80 anni Emilio D’Onza della U.P.Policiano chiudeva la gara con il tempo di 1h25’.

Completata la gara degli adulti è stata la volta del settore giovanile , molto numerosa e vivace con vittorie di atleti umbri e aretini a contendersi la vittoria.

Nella premiazione di società, la vittoria è andata alla U.P.Policiano sulla Podistica il Campino e Montecatini Marathon.

L’appuntamento con la prossima gara su strada sarà (covid permettendo) la 22^ edizione della Maratonina città di Arezzo del prossimo 25 Ottobre.

Prof. Fabio Sinatti