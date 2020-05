Rupofobia, la paura dello sporco

Deriva dal greco ‘rùpos’ che significa ‘sudiciume’ e ‘phóbos’, fobia-paura.

Con il termine rupofobia viene indicata la paura nei confronti dello sporco e, più in generale, di tutto ciò che non è igienico.

Detta anche la sindrome di Pilato, in riferimento alla mania di lavarsi frequentemente le mani.

Se l’impulso all’igienizzazione non viene appagato, il soggetto può accusare una sensazione di insoddisfazione e ansia.

Nei casipiù lievi la persona è molto attenta all’igiene e all’ordine equalora non vi fossero, avvertirebbe un senso di disagio generalizzato.

Le forme gravi, assumono comportamenti rituali e ossessivi: lavare continuamente le mani, indossare guanti, mascherine e altri dispositivi, disinfettare ogni oggetto.

A lungo termine la persona potrebbe accusare sintomi come nausea, vomito, mal di testa, tremori, brividi, sudore freddo, vampate di calore, formicolio, prurito, senso di pressione o dolore al petto, secchezza delle fauci, diarrea, vertigini, tensione muscolare, confusione mentale.

Questa fobia incide pesantemente sulla vita del malato e, spesso, evolve in schizofrenia o depressione.

Inoltre l’uso continuo e prolungato di detergenti per la pulizia della casa può dar luogo a dermatiti irritative.