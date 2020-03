Arezzo, tutte le notizie di oggi: 9 Marzo

Nuovo caso di coronavirus in provincia di Arezzo, a Terranuova Bracciolini

A darne notizia è il sindaco di Terranuova Bracciolini, Sergio Chienni: “Questa mattina ho ricevuto comunicazione dalla nostra azienda Usl Toscana sud-est della presenza di un caso positivo al Covid-19 a Terranuova, la persona si trova presso la propria abitazione.

Siamo al lavoro insieme all’igiene pubblica e agli organi preposti per le procedure previste in questi casi”. Si tratta del 13esimo caso accertato.

Regionali 2020: Alessandro Ghinelli sulla proposta di candidatura di Susanna Ceccardi

“Ho partecipato con molto piacere al comitato nazionale della Lega tenutosi sabato a Calenzano, dove è stata resa nota la proposta della Lega Toscana di candidare alla presidenza della regione l‘on. Susanna Ceccardi.

Conosco e stimo Susanna da tempo, credo che abbia tutte le caratteristiche per correre questa importantissima battaglia per il centrodestra unito. Sono a disposizione per tutte quelle azioni di supporto programmatico nei temi che mi sono più congeniali, dalla salute alla cultura, dall’ambiente ai rifiuti”.



Via Porta Buia: i lavori di manutenzione Mercoledì 11 marzo, parcheggio ex Cadorna non fruibile

La chiusura dei plessi scolastici disposta dal recente decreto del presidente del consiglio dei ministri, consente all’amministrazione comunale di eseguire i lavori di manutenzione di via Porta Buia senza creare disagi legati alla nutrita presenza di studenti.

Dunque, mercoledì 11 marzo accesso vietato per ogni veicolo dalle 8 alle 19.

Non sarà neanche fruibile il parcheggio della ex Cadorna.

Chi proviene da via Leone Leoni e via Petrarca dovrà proseguire obbligatoriamente verso la rotonda.

in aggiornamento