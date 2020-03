Arezzo, tutte le notizie di oggi: 5 Marzo

Il Coronavirus arriva anche ad Arezzo

Il primo caso ad Arezzo è un’insegnante positiva al tampone, effettuato in seguito a una febbre, dopo contatti avvenuti durante un viaggio in Emilia.

Si attende l’uficializzazione da parte della ASL.

Quarto caso di Coronavirus in provincia, nel comune di Castelfranco-Piandiscò

Positiva una persona che è stata posta in isolamento insieme alla madre.

A darne l’annuncio sul suo profilo Facebook è stato il sindaco Enzo Cacioli con questo post:

“Ieri sera ho ricevuto comunicazione ufficiale da parte della Direzione dell’Azienda USL Sud Est della presenza nel nostro territorio comunale di una persona risultata positiva alle analisi sul Coronavirus COVID-19.

Incidente pulmino, padre va a trovare la figlia ferita in rianimazione, non regge all’emozione e muore in ospedale.

Ancora una vittima causata indirettamente dal fuoristrada, di lunedi scorso, del pulmino dei disabili lunngo la provinciale 28 della Fratta nel comune di Cortona

Il padre di una ragazza rimasta ferita nell’incidente è corso a trovare la figlia ricoverata in rianimazione, alle Scotte di Siena, ma è stato colpito da un malore che lo ha stroncato poco prima ancora di riuscire a vederla.

Maltratta la madre per avere denaro per la droga, denunciata 23enne

I Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro hanno denunciato all’Autorità giudiziaria una 23enne, con precedenti di polizia e problemi di droga, dopo aver accertato ripetuti episodi violenti verificatisi nel mese di febbraio nei confronti della madre.

La mamma, a causa del rifiuto di fornirle il denaro per l’acquisto della droga, è stata vittima di continue aggressioni, insulti, percosse e minacce, ma ha avuto il coraggio di denunciare solo dopo l’ennesimo episodio di follia, quando la giovane dopo averle scagliato dei bicchieri addosso e afferrata alla gola, l’avrebbe addirittura costretta a fuggire di casa.

Alla luce di quanto ricostruito dai Carabinieri, la ragazza dopo un lungo periodo in comunità, ha fatto ritorno a casa febbraio, ricadendo nel vortice della droga.

Gli investigatori hanno anche accertato che la stessa per procurarsi i soldi per l’acquisto delle sostanze stupefacenti si prostituisse oltre a sottrarre ingenti somme di denaro alla madre.

La mamma, affranta e disperata, ha trovato sostegno e comprensione da parte dei militari e ha avuto il coraggio di raccontare le molteplici angherie subite e di come si fosse più volte frapposta tra la figlia e sui spacciatori, nel tentativo, purtroppo senza successo, di aiutarla.

Emergenza Coronavirus, si blocca anche la giustizia, da domani fino al 20 marzo

Stop a tutti i processi per l’astensione degli avvocati a partire da domani, venerdì 6 marzo fino al 20.

Nell’atto dell’organismo degli avvocati viene decisa “l’astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie, in ogni settore della Giurisdizione, per il periodo di quindici giorni con decorrenza dal 6.03.2020 e fino al 20.03.2020, in conformità alle disposizioni del codice di autoregolamentazione, con esclusione espressa delle udienze e delle attività giudiziarie relativi alle attività indispensabili come previste e disciplinate dagli artt. 4, 5 e 6 del “Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati””.

Frana sulla provinciale di Montemignaio intervento dei Vigili del Fuoco



I vigili del fuoco del Comando di Arezzo sono intervenuti per una frana, sulla Strada Provinciale di Montemignaio al km 15+800.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto anche il Sindaco di Montemignaio Roberto Pertichini e i Carabinieri.

Al momento la strada risulta chiusa in entrambi i sensi di marcia.

Cava di Campitello, 400.000 euro per recupero e ciclovia

Con un contributo di 400.000 a favore della Provincia di Arezzo la Regione Toscana finanzierà il recupero dell’ex cava di Campitello nel Comune di Bucine, con vantaggi sia ambientali che per la mobilità, dato che nell’intervento è compresa anche la realizzazione di un tratto di ciclovia. La decisione è stata presa lunedì scorso dalla Giunta regionale toscana, che ha approvato una delibera proposta dall’assessore regionale alle infrastrutture e governo del territorio Vincenzo Ceccarelli.

Coronavirus: rimandata la manifestazione Oro Arezzo

Non si svolgerà dal 18 al 21 aprile OroArezzo, a causa del Coronavirus

L’emergenza che ferma i grandi eventi, come il Salone del Mobile di Milano o il Vinitaly di Verona, non risparmia Oroarezzo, che è rimandata con data ancora da definire.

Officine della Cultura rimanda gli eventi in programma fino al 3 aprile

Officine della Cultura, in ottemperanza al DPCM del 4 marzo 2020, rende noto che tutti gli eventi a sua cura programmati da oggi fino al 3 aprile 2020 nelle sale del Teatro Verdi di Monte San Savino, del Teatro Rosini di Lucignano e del Teatro Pietro Aretino di Arezzo, in relazione alla rassegna “Z Generation meets Theatre”, saranno rimandati a data che sarà comunicata il prima possibile.

Altresì è sospesa fin da subito l’attività del Cinema Eden di Arezzo.

Via Giotto e via Tiziano: i nuovi marciapiedi

Sicurezza dei pedoni, abbattimento delle barriere architettoniche, attenzione alle esigenze dei commercianti

L’amministrazione comunale ha provveduto al rifacimento dei marciapiedi in un tratto di via Giotto e in via Tiziano. Investimento di circa 60.000 euro.

L’intervento in via Giotto ha riguardato la traversa interna tra via Caravaggio e via Tiziano: il marciapiede si presenta adesso con uno spessore maggiore di quello precedente ma con rampe adeguate per portatori di handicap all’altezza degli attraversamenti. Va dalla sede della nuova farmacia comunale a poco prima dell’edicola ed è adiacente a numerosi esercizi commerciali.

