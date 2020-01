Grande giornata per l’Unione Podistica Policiano vittorie di Mori, Annetti e Cenni, bene anche Graziani sui tremila

Giornata positiva per i colori della Unione Polisportiva Policiano con la vittoria molto significativa ed importante per il giovane laureando in scienze motorie Lorenzo Mori che nel tempio del Motociclismo e Automobilismo All’autodromo del Mugello ha conquistato la vittoria assoluta salendo nel gradino più alto del podio prestigioso del Mugello.

Il giovane atleta della Polisportiva Policiano ha conquistato questa vittoria su circa 600 atleti conducendo una gara accorta per poi andare a vincere nel finale con 8″ sul secondo classificato.

A Monteriggioni al Trail sulle Orme di Sigerico la Unione Polisportiva Policiano ha dominato la gara Maschile e femminile dei 19 km del percorso con la vittoria di Alessandro Annetti su Marco Guerrucci del G.S. Orecchiella Lucca staccato di 34″, a seguire 4 posti per i colori aretini del policiano con il 3° posto Francesco Vannuccini, 4° di Alessandro Tartaglini il 5° di Fabio Guidelli ed il 6° di Michele Pastorini,7° Roberto Ria del G.P. Parco Alpi Apuane e 8° Luca Banelli della Pod. Il Campino.

In campo femminile netta la vittoria di Genziana Cenni (U.P.Policiano) su Daniela Marchetti Cral MPS staccata di quasi 4′ mentre al 3° posto Marika di Benedetto G.S. Costa Argento, al 4° posto Francesca Biagini U.S. Nave di Firenze al 5° posto Francesca Volpi (U.P.Policiano).

Nella gara di km 11 vittoria di Simone Torzini (La Chianina) mentre nelle donne vittoria di Marcella Municchi (Atl. Costa D’argento Grosseto)

Classifica sulle Orme di Sigerico

Nella giornata di ieri ad Ancona Emanuele Graziani vincendo la sua serie è giunto 4°assoluto nel meeting Nazionale Indoor sui metri 3.000 con il tempo di 9’04”.

Prossimo appuntamento saranno i campionati di Società di Corsa Campestre per l’ammissione ai Campionati Italiani di metà Marzo.

La prima prova si disputerà il 2 Febbraio a Lucca mentre la seconda prova sarà ad Empoli domenica 1° Marzo , la Polisportiva Policiano sarà presente con la sua migliore squadra cercando di raggiungere l’obbiettivo “ammissione campionati Italiani”.

Prof. Fabio Sinatti