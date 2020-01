Caro Ghinelli, certe frasi e comportamenti non sono da Sindaco

By Carlo Landi

Dire che un sindaco revisore dei conti di COINGAS se necessario deve “credere che gli asini volano” perché lo ha messo lì l’amico sindaco di Castiglion Fiorentino non va bene.

Non va bene nemmeno conoscere l’accordo tra il Breda e il presidente di Arezzo Multiservizi senza stigmatizzarlo, senza sputtanarlo pubblicamente.

Se poi ti adoperi perché quell’accordo venga rispettato, allora va proprio male.

Questo sembrano dire i testi delle intercettazioni, almeno a giudicare dalla lettura dei quotidiani online e cartacei.

Secondo me ce ne sarebbe più che abbastanza perché ti dimettessi da Sindaco, ma la ricandidatura no, non mi sembra proprio accettabile.

Questa situazione non è figlia di chissà quale complotto dell’opposizione, ma dei tuoi errori, del tuo pressapochismo, caro sindaco Ghinelli.

Ti sei rovinato l’immagine con le tue stesse mani.

Cominciasti il giorno in cui tenesti una conferenza stampa per difenderti sulla questione COINGAS e le parcelle facili.

Raccontasti di conoscere e stimare l’avvocato fiorentino destinatario di oltre 300 000 euro pubblici (dei comuni della provincia) senza aver praticamente lavorato.

Come difesa non fu male… si fa per dire.

Non so cosa aspetti Forza Italia a uscire dalla maggioranza.

Voleva già farlo in agosto, e oggi?

Sento il bisogno di avvertire tutti i protagonisti della questione che tra poco (speriamo, perché il rinvio di qualche giorno sta diventando mensile) la magistratura aretina sentirà l’assessore Merelli, quello che pare essere al centro delle telefonate scottanti di COINGAS, ma avverto anche che la stessa magistratura ha chiesto un supplemento di indagini per il Sindaco…

Davvero si può arrivare alle elezioni con simili incertezze che riguardano il primo cittadino che si ricandida?

Non credo, e meno ancora credo che potrai essere candidato alla presidenza della Regione.

Fossi in te, caro Alessandro Ghinelli, mi tirerei fuori dalla tenzone e cercherei di sposare quell’ottimo partito della Marjorie, la quale se ancora lo vuole ( il matriomonio ) ti sottoporrà un contratto all’americana per l’eventualità di un divorzio.

Studialo bene prima di firmarlo, perché la ragazza è vispa.

PS: dimenticavo: Se puoi, caro Sindaco, ferma Lucia Tanti che con quelle sue difese da arrampicamento sugli specchi non ti aiuta.