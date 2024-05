Oggi scrivo su energia psichica, stress e spiritualità.

Ciascuno di noi ha la sua energia psichica che sta alla base della volontà di agire.

Molte persone consumano questa energia psichica, e finiscono per sentirsi vuoti, senza vitalità, senza un senso del vivere.

Gli eventi, il lavoro, le emozioni negative ….possono costituire lo stress di vivere.

Quando lavoriamo troppo, quando corriamo troppo per far fronte ad impegni familiari, di lavoro…diciamo di essere stressati. Cioè affaticati, nervosi.

Siamo stressati in modo negativo per la salute fisica e psichica quando “subiamo” un evento, un lavoro.

Avere un egocentrismo eccessivo scatena stress.

A crearci lo stress,non e’ la prova in se stessa, e’ il sentirsi non adeguati a far fronte all’evento.

Non e’ l’evento in se stesso a crearci stress, ma il nostro sentirci non adeguati.

Spesso si corre più con la mente, che con il corpo.

E ci sentiamo stanchi perché abbiamo “bruciato” energia psichica.

ENERGIA PSICHICA e SPIRITUALITÀ

E si consuma inutilmente tanta ENERGIA PSICHICA.

Molte persone sono stanche nella mente, nella loro psiche, non hanno energia psichica.

Tutto e’ allora ansia e stress.

Si vive male perché non adeguati ad affrontare gli eventi e le emozioni giornaliere.

L’ormone dello stress psichici e metabolico è il cortisolo.

Si può fare analisi sangue per la sua ricerca, un suo netto aumento vuol dire che la qualità della propria vita biologica e psichica va cambiata.

Un eccesso di cortisolo fa accumulare grasso nell’addome e nella parte superiore del corpo. Genera altri danni biologici. Occorre aprire un cassetto per volta x vivere in salute e non bruciare troppa energia psichica.

Per avere e recuperare energia psichica occorre vivere con un senso netto di spiritualità.

La spiritualità e’ una dimensione corporea, non e’ collegata ad una fede religiosa. Ogni essere umano e’ dotato di spiritualità.

La spiritualità e’ un complesso di funzioni nervose e comportamentali che genera identità psichica e la percezione di sé stessi in rapporto agli altri, inseriti nel contesto sociale e culturale di una comunità.

La spiritualità e’ un istinto conservativo del corpo umano, e’ un istinto sociale che raccorda le persone tra loro. La spiritualità non isola, ma unisce se stessi agli altri.

La Organizzazione Mondiale della Sanità sta modificando la definizione di salute, inserendo la dimensione “salute spirituale”.

Una rivoluzione culturale perché si afferma che ogni uomo e’ un essere spirituale al di là del suo luogo di vita nella Terra e della sua fede religiosa.

Esiste ampia documentazione scientifica, già pubblicata, sulla salute e benessere spirituale. Si vive in un tempo che sta perdendo la spiritualità.

La scienza procede con umiltà creatrice e ci può aiutare a vivere la nostra spiritualità. Scienza e Spiritualità non sono contraposte, convivono tra loro.

Valuto di realizzare un video corso sulla spiritualità presentata con una visione scientifica medica.