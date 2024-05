10° Edizione di “Play Pride”: torneo di volley inclusivo ad Arezzo

Sabato 25 maggio, la città di Arezzo ospiterà la 10° edizione di “PLAY PRIDE – lo sport per i diritti”, un evento che celebra l’inclusione e la lotta contro i pregiudizi e le discriminazioni basati su identità e orientamenti sessuali, attraverso il potere dello sport.

L’iniziativa è promossa da Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo in collaborazione con il UISP Comitato Territoriale Arezzo e si svolgerà presso la palestra Mecenate.

Un Torneo per Tutti

Dalle ore 10 fino a sera, la palestra Mecenate vedrà la partecipazione di 12 squadre amatoriali che si sfideranno in un torneo di pallavolo misto. In questo evento, genere, identità di genere, orientamento affettivo o età non rappresentano barriere, ma piuttosto un’opportunità per promuovere l’uguaglianza e l’inclusione. Quasi 100 partecipanti prenderanno parte al torneo, con squadre provenienti non solo dalla provincia di Arezzo, ma anche da Firenze, Siena e dall’Umbria.

Inclusione e Partecipazione

Il “PLAY PRIDE” non è solo un torneo di pallavolo, ma un vero e proprio simbolo di inclusione. L’evento accoglie con particolare calore persone trans* e non-binary, che spesso trovano difficoltà a partecipare a competizioni sportive ufficiali. Questo spazio sicuro permette a tutti i partecipanti di esprimersi liberamente e di godere del piacere dello sport senza timore di discriminazioni.

Supporto e Informazione

Durante tutta la giornata, i volontari e le volontarie dell’associazione Chimera Arcobaleno saranno presenti con materiale informativo e gadget. Questo supporto è fondamentale per sensibilizzare i partecipanti e il pubblico sui temi dell’inclusione e dei diritti LGBTI+, contribuendo a creare un ambiente più consapevole e accogliente.

Conclusione

La 10° edizione di “PLAY PRIDE – lo sport per i diritti” rappresenta un’importante occasione per celebrare lo sport come strumento di inclusione sociale e lotta alle discriminazioni. L’evento non solo promuove la partecipazione sportiva, ma anche l’uguaglianza e il rispetto per tutte le persone, indipendentemente dalla loro identità o orientamento. Appuntamento quindi a sabato 25 maggio presso la palestra Mecenate di Arezzo per una giornata all’insegna dello sport e dei diritti.