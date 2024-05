Un weekend di grandi eventi alla Tenuta di Frassineto

Sabato 25 maggio con “Cantine aperte” e domenica 26 maggio con la “XIV Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane” saranno due giorni imperdibili per gli amanti della storia, della natura e del buon vino.

Per l’occasione sono previste degustazioni e visite guidate alla scoperta del patrimonio, dei vigneti e dei prodotti della prestigiosa cantina toscana

Sabato 25 e domenica 26 maggio 2024 sarà un weekend all’insegna della storia, della natura e del buon vino alla Tenuta di Frassineto, nella strada vicinale del Duca 14, a Frassineto (Arezzo).

Sabato 25 maggio, dalle ore 16 alle ore 19, torna “Cantine aperte”, un evento in collaborazione con Movimento Turismo del Vino Toscana atteso da tutti gli eno-appassionati, grazie al quale la Tenuta di Frassineto aprirà le sue porte per un viaggio alla scoperta dei sapori e dei profumi di questo angolo poetico della Valdichiana aretina.

Per l’occasione sono previste visite immersive guidate ai pregiati vigneti, che nel mese di maggio si tingono di verde intenso, alla nuova Cantina tecnologica e alla cantina storica, oggi suggestiva Barricaia. Ci sarà modo, per i visitatori, di scoprire anche i segreti del “metodo champenoise”, dal quale nasce l’apprezzato spumante.

L’esperienza si concluderà con un picnic, degustando tre delle eccellenze vinicole della Tenuta di Frassineto, accompagnate da un assortimento di prodotti tipici del territorio.

Per chiunque desideri prenotare la partecipazione all’evento, è attivo il link:

https://www.tenutadifrassineto.com/calendario-eventi/.

Domenica 26 maggio, dalle ore 10 alle ore 19, si svolgerà invece la “XIV Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane”, che vedrà coinvolta anche la Tenuta di Frassineto. Sarà l’opportunità per scoprire la ricchezza del suo patrimonio storico, architettonico e vinicolo, grazie alla visita guidata gratuita al parco della villa, una dimora che racconta vicende secolari.

Quella di Frassineto fu infatti una delle fattorie di diretta gestione del Granducato di Toscana e vide incrociare la sua storia con grandi personaggi come l’artista Giorgio Vasari, il granduca Pietro Leopoldo I, la baronessa Fiorella de Bacheville nei Favard de L’Anglade e il conte Gioacchino Hertz. È prevista anche la visita alla Barricaia, situata sotto alla vecchia chiesa di San Biagio.

Per questa giornata speciale ci sarà l’apertura straordinaria del wineshop, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 19, con la possibilità di acquistare vini e degustare un ottimo calice.

La partecipazione prevede la prenotazione obbligatoria al link:

https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/evento-dimora/418493/

“Cantine aperte” e la “XIV Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane” sono occasioni imperdibili per vivere nel modo migliore la Tenuta di Frassineto, un luogo immerso in un contesto paesaggistico di straordinario valore, dove storia, tradizione, passione e innovazione si fondono per dare vita a vini bianchi, rossi e rosé dalle caratteristiche uniche.