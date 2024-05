Carabinieri di Monte San Savino smascherano trafficante di droga camuffato da ricercatore di funghi

Nel corso di un servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione dei reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri di Monte San Savino hanno arrestato un cittadino di Monte San Savino, il quale è stato sorpreso con una quantità di hashish.

L’arresto è avvenuto ieri sera, quando i militari hanno notato un’auto parcheggiata in una zona rurale isolata del comune.

Il proprietario dell’auto, che successivamente si è rivelato essere il conducente, è emerso dal bosco circostante, dichiarando di essere alla ricerca di funghi.

Tuttavia, il suo atteggiamento nervoso ha destato sospetti nei Carabinieri, che hanno deciso di effettuare una perquisizione.

La perquisizione ha portato al rinvenimento di circa 110 grammi di hashish nascosti nella tasca sinistra dei pantaloni del soggetto.

Il cittadino è stato quindi arrestato in flagranza di reato per detenzione illegale di sostanze stupefacenti, ma successivamente è stato rilasciato in base all’articolo 121 del Codice di Procedura Penale.