Infortunio sul lavoro ad Anghiari: ferito operaio di 25 anni

Alle ore 16:32, l’Asl Tse è intervenuta in seguito a un grave infortunio sul lavoro ad Anghiari.

Un giovane operaio di 25 anni è rimasto ferito durante l’installazione di un sistema di fibra ottica.

Durante il lavoro, mentre stava utilizzando un trapano, ha accidentalmente colpito un cavo elettrico con la punta dello strumento, subendo una scossa elettrica.

Al momento dell’incidente si trovava a una altezza di circa due metri dal suolo e è caduto. Per fortuna, le lesioni riportate non sono state gravi.

L’incidente ha richiesto un rapido intervento, e sul posto è giunta prontamente un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Pieve Santo Stefano.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso di San Sepolcro, classificato come codice 1.

Oltre agli operatori sanitari, è stata segnalata la presenza di personale specializzato in sicurezza sul lavoro (Pisll), il quale sta collaborando alle indagini per comprendere le cause e prevenire futuri incidenti.