Corsa dell’Acqua: vittoria per la U.P. Policiano con Krivosheev e Sadocchi

La Polisportiva Policiano ha dominato la scena alla 2^ edizione della Corsa dell’Acqua, con Evgenii Krivosheev che si è imposto nella competizione maschile e Giulia Sadocchi che ha trionfato in quella femminile.

Classifica 2^ Corsa dell’Acqua

La gara ha visto la partecipazione di oltre 250 atleti, sia competitivi che non, con la partenza fissata alle ore 9:30 da Buon Riposo, in una splendida giornata primaverile. Il percorso impegnativo ha messo alla prova gli atleti, che si sono confrontati su tratti molto vari.

Fin dall’inizio, un gruppo di testa formato da Krivosheev, Scatizzi, Tartaglini, Rosadini, Menonna, Zanti e Lisi ha preso il comando, mentre il resto dei partecipanti si è allineato in una lunga fila indiana. Scatizzi ha condotto un’azione aggressiva fino alla fine, con Krivosheev e Tartaglini che sono riusciti a mantenere il passo. Nel campo femminile, Mattesini e Sadocchi sono riuscite a staccare le avversarie.

Verso Montione/San Leo, Tartaglini è stato staccato dal gruppo di testa, lasciando Scatizzi e Krivosheev a contendersi la vittoria. Negli ultimi 150 metri, Krivosheev ha prevalso su Scatizzi per soli 1″, con Tartaglini arrivato terzo.

Nella competizione femminile, l’epilogo si è verificato vicino a Chiani, quando Giulia Sadocchi ha staccato nettamente Valentina Mattesini, arrivando al traguardo con un vantaggio di quasi 30″ su di lei.

La U.P. Policiano ha conquistato il primo posto nella classifica di società, seguita dalla Subbiano Marathon al secondo posto e dall’Atletica Sestini e dall’Atletica Sinalunga al terzo posto ex equo.

L’organizzazione della gara è stata elogiata, grazie all’aiuto dei volontari di Nuove Acque, della U.P. Policiano, della Polizia Municipale, della Protezione Civile della VAB, della Lega Ambiente e della Croce Bianca.

Il prossimo appuntamento podistico in programma sarà la 9^ edizione della Mezzamaratona del Casentino a Ortignano Raggiolo, valida come quarta prova del Grand Prix 2024, il 24 marzo.