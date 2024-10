Italia, il paese delle stazioni pericolose e dei giovani in fuga: ma le scarpe strette sono il vero problema?

CONSIDERAZIONI

Molte stazioni ferroviarie in Italia sono luoghi insicuri. E allora cosa facciamo, rimandiamo indietro gli immigrati illegali italiani? No, non si può! Bravo al giudice e alla Corte Europea, davvero!? Se ho le scarpe strette, allora dovrei cambiarmi tutto l’abbigliamento, giusto!?

PREVISIONI

Siamo un Paese destinato al sottosviluppo e a un abbassamento del livello culturale. Non potremo più garantire assistenza sanitaria e pensioni adeguate. Questo è il motivo per cui non si fanno figli e i nostri giovani emigrano, cercando stipendi più alti o Paesi che offrano guadagni più facili e rapidi. I migliori se ne vanno e a noi non resta che dormire in 12 in un appartamento e accontentarci di stipendi da fame!

CONCLUSIONI

I ricchi resteranno sempre gli stessi: i politici di destra e sinistra che recitano a soggetto, le multinazionali non tassate, e la classe media? Non esisterà più. Come il Don Abbondio di Manzoni, siamo un popolo di codardi, pavidi, aggrappati alla nostra comodità o alla partitocrazia incancrenita.

Le proteste contro il genocidio a Gaza, la giustificazione dell’attacco terroristico del 7 ottobre 2023, la questione se dare o meno armi all’Ucraina, senza però riuscire a fermare l’invasione imperialistica di Putin e senza trovare una convivenza pacifica per due popoli divisi da antiche religioni: tutto questo ci rende simili a Kim Jong-un, pupazzi del potere o delle loro posizioni, prive di qualsiasi razionalità!