Amici, amici ti legan la bici…

Alla stazione continua il solito disimpegno civile, senza che nessuno intervenga, tanto per cambiare.

C’è un apposito spazio dove parcheggiare le biciclette, sul piazzale esterno, con tanto di stalli e segnaletica e l’aretin demente che fa?

Ovvio, la lega agli alberi!

Forse spera, come nella favola di Pinocchio, che sotto l’alberello si moltiplichi come gli zecchini?

Più facile che venga rubata, direi, dai Gatti e dalle Volpi di turno, ma al coglion aretino poco importa.

Dal video si vedono poi alcune bici legate provviste di seggiolini destinati ai bambini piccoli; bell’esempio del menga che questi genitori daranno ai loro citti, complimenti!

E dopo il triste fenomeno dei velocipedi legati alla fontana monumentale di Piazza Grande, ci si allarga pure alla stazione; di bene in meglio!

Basterebbe che i vigili urbani, con una bella trancia, staccassero le bici e le sequestrassero, oppure una bella multa salata, non appena un cretino si appresta a legarla all’albero.

Fattibile?

Noi speriamo di si, non si può tollerare il degrado se poi non lo si combatte nel modo migliore: toccandio le tasche dei trasgressori e sopratutto vigilando, facendo rispettare le regole.