L’Ortica vi porta l’incubo in casa: scarica il poster di Halloween che non potrete dimenticare

Ebbene sì, cari lettori, Halloween è alle porte, e L’ortica ha pensato di sorprendervi con un’iniziativa davvero imperdibile. Siete pronti? Tenetevi forte perché arriva il poster esclusivo (sì, lo è davvero) creato dall’artista dal tratto inconfondibile Marco Grosso, pronto da scaricare e stampare comodamente in formato A4, giusto per dare quel tocco di… inusuale al vostro arredamento.

Con linee e colori mai visti, il design promette di stupirvi per la sua capacità di evocare il meglio – e il peggio – della stagione delle streghe. Che sia per tappezzare il frigorifero, decorare la stanza o far fuggire i vostri ospiti, questo poster è qui per voi. È scaricabile, stampabile e, soprattutto, gratuito (perché ve lo regaliamo, naturalmente), perfetto per chi vuole qualcosa di inusuale senza rinunciare al minimalismo delle risorse A4.

Dunque, affrettatevi: fate spazio nella stampante, accendete le candele e preparatevi a decorare con un pizzico di brivido domestico – perché Halloween non aspetta nessuno.

Scarica da qui