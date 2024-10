Concorso Polifonico Nazionale di Arezzo: i migliori cori d’Italia in gara per un posto all’Internazionale

Domenica 27 ottobre al Teatro Petrarca di Arezzo si svolgerà il 41° Concorso Polifonico Nazionale “Guido d’Arezzo”, una delle manifestazioni corali più prestigiose d’Italia. Cinque cori provenienti da diverse regioni si sfideranno con un programma libero di brani per conquistare un posto al Concorso Polifonico Internazionale del 2025. La giuria, composta da esperti di fama nazionale, assegnerà premi in denaro e riconoscimenti. Il giorno precedente, sabato 26 ottobre, si terrà alla Casa della Musica l’esame finale del Corso Superiore per Direttori di Coro, che sarà aperto al pubblico. Entrambi gli eventi, promossi dalla Fondazione Guido d’Arezzo, sono a ingresso libero.

I Cori in Gara e la Giuria d’Eccellenza

Cinque cori da diverse regioni d’Italia si esibiranno in un programma libero di brani di epoche e stili differenti, esprimendo la ricchezza della polifonia nazionale. I protagonisti saranno:

Coro da camera del Concentus Musicus Patavinus dell'Università degli Studi di Padova, diretto da Ignacio Vazzoler

Coro Femminile Multifariam di Udine, diretto da Michele Gallas

Coro Il Calicanto di Salerno, diretto da Silvana Noschese

Coro Ison di Roma, diretto da Amedeo Scutiero

Coro Minuscolo Spazio Vocale di Roma, diretto da Filippo Stefanelli

A valutare le esibizioni sarà una giuria d’eccezione, composta da noti esperti della polifonia contemporanea italiana: Ennio Bertolotti, Sara Matteucci, Walter Marzilli, Vladimiro Vagnetti e Roberto Brisotto. La giuria selezionerà il coro vincitore che accederà direttamente al prestigioso Concorso Polifonico Internazionale del 2025.

(ingresso gratuito, info e programma completo su www.polifonico.org).