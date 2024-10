Arezzo: rissa tra ottantenni al distributore: “Prima io!” e vola un pugno

Ieri sera, al distributore Beyfin di Via Turati ad Arezzo, è andata in scena una vera e propria “rissa geriatrica” che avrebbe potuto tranquillamente far parte del cast di un film comico. Due arzilli ottantenni, armati di bastoni (ma solo per camminare), hanno dato vita a una discussione tanto accesa quanto improbabile su chi fosse arrivato per primo al distributore e, soprattutto, chi meritasse l’onore di fare rifornimento prima.

La situazione sembrava quella classica di due vecchi amici che si lamentano del passato, delle nuove generazioni e del prezzo della benzina, quando improvvisamente le parole si sono trasformate in azione. Uno dei due, evidentemente stufo di sentirsi dire “signor mio, ero qui prima di lei!”, ha optato per un metodo più diretto: un pugno secco da manuale! L’altro ottantenne, con la prontezza di un bradipo, è caduto a terra con un tonfo, più sorpreso che dolorante.

L’operatore del distributore, in quel momento promosso a spettatore di una “scazzottata geriatrica” degna di una commedia all’italiana, ha assistito incredulo alla scena. Non sapendo se ridere o intervenire, ha optato per il piano B: chiamare la polizia, evidentemente l’unica forza in grado di riportare l’ordine in mezzo a questo caos di dentiere e pensioni.

Alla fine, la pace è stata ristabilita (non si sa se con una stretta di mano o con l’arrivo di altre forze d’ordine), e si spera che i due protagonisti della serata abbiano imparato che, a volte, fare la fila non è poi così male… soprattutto se l’alternativa è finire al tappeto!