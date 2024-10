Arezzo, cinque incontri internazionali di kickboxing per “Le stelle del ring”

I riflettori della kickboxing internazionale tornano ad accendersi sulla città di Arezzo. Il palasport Estra “Mario d’Agata” sarà sede della ventinovesima edizione del gran galà degli sport da combattimento “Le stelle del ring” che, fissato dalle 17.00 di domenica 10 novembre, troverà il proprio cuore in cinque incontri tra professionisti che vedranno confrontarsi alcuni dei migliori atleti del panorama italiano ed europeo. L’evento, organizzato dal Team Jakini con il patrocinio del Comune di Arezzo, tornerà a riunire appassionati da tutta la penisola per condividere lo spettacolo e l’adrenalina di una disciplina che combina le tecniche di calcio delle arti marziali ai pugni del pugilato.

Il match più atteso vedrà salire sul ring Lorenzo Corsetti del Team Jakini che, dopo aver vinto il titolo intercontinentale nel 2024 e il titolo italiano nel 2023, incrocerà i guantoni nei 72kg contro Amin Ettayeb della Boxe Madone. “Le stelle del ring” vedranno dunque l’aretino, allenato da Nicola Sokol Jakini, chiudere il proprio anno sportivo di fronte al pubblico amico prima di un 2025 dove l’obiettivo sarà di lanciare l’assalto al titolo europeo. Il programma della serata di kickboxing vedrà poi Saimon Qushku contro Adam El Hammouchi nei 65kg, Davide Pellini contro Ludovico Toia nei 71kg e Franc Agalliu contro Kharim Boufrass nei 75kg, infine sarà previsto un incontro di boxe nei 60kg dove Anton Torres del Team Jakini sarà opposto a Tarik Mansour della Rhodigium Boxe. I combattimenti tra i professionisti rappresenteranno il cuore di un intenso fine settimana che prenderà il via sabato 9 novembre con il Campionato Italiano WKN di kickboxing k1 e muay thai: quattrocento atleti e atlete provenienti da ogni zona della penisola si confronteranno per conquistare le cinture di campioni nazionali nelle diverse categorie di peso e di età. Per ulteriori informazioni e per prevendite è possibile visitare le pagine Facebook e i profili Instagram del “Team Jakini Kick Boxing” o de “Le Stelle del Ring”.