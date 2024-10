Arezzo, la prima mostra storica sulla Banca Popolare dell’Etruria tra memoria e solidarietà

Dal 1 al 3 novembre 2024, l’Atrio d’Onore del Palazzo della Provincia di Arezzo ospiterà la Prima Mostra Storica sulla Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio. Organizzata dall’Associazione PB73, la mostra offre un’occasione unica per scoprire cimeli e testimonianze dell’istituto bancario, che ha contribuito profondamente allo sviluppo economico e sociale del territorio. L’evento, a ingresso gratuito, sarà inaugurato venerdì 1 novembre alle 10:30.

Le donazioni raccolte durante la mostra saranno devolute all’acquisto di una poltrona per il reparto dialisi dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’Associazione PB73, nata nel settembre 2023, è impegnata in progetti di solidarietà e sostegno, dalle spese sanitarie alle terapie psicologiche per chi vive situazioni di disagio.

Per informazioni: +39 392 225 8442 (Maurizio).