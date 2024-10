Aperto il bando per la graduatoria di alloggi popolari ad Arezzo

È stato pubblicato oggi il bando per la formazione della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ad Arezzo. Il bando rimarrà aperto fino al 24 dicembre 2024 e richiede una presentazione online tramite il sito del Comune, accessibile con identità digitale (SPID, CNS o CIE). In mancanza di questa, è possibile ottenerla presso il Punto Digitale Facile di piazza Fanfani, previo appuntamento.

I requisiti principali per partecipare includono la residenza nel Comune o un lavoro stabile nel territorio, oltre a un ISEE non superiore a 16.500 €. La continuità della residenza è premiata con punteggi aggiuntivi.

Per assistenza nella compilazione della domanda, è attivo lo Sportello per l’Integrazione su appuntamento e un servizio WhatsApp. L’assessore Monica Manneschi ha sottolineato l’efficienza nella gestione degli immobili disponibili, evidenziando come questa strategia sia in controtendenza rispetto a molte altre realtà comunali.

