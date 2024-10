Cristiano Romani, coordinatore dei “vannacciani”, è intervenuto ieri nella trasmissione radiofonica “La Zanzara” per parlare dell’anello da lui ideato e regalato al generale Roberto Vannacci. L’anello reca il simbolo della “Decima Mas” e dei fasci littori, elementi controversi che hanno scatenato polemiche per il richiamo alla simbologia fascista. Romani ha spiegato le motivazioni dietro la creazione dell’anello, sostenendo che non vi è alcun intento nostalgico o politico, ma che si tratta di un simbolo di onore e identità legato alla Decima Mas.