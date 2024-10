La città che annusa l’oro: il mistero dei “nasi d’elite” che costano più del tartufo

Non tutti sanno che si spende circa 300 mila euro l’anno, non per cercare tartufi, né per seguire tracce di feroci assassini, ma per fiutare il puzzo, e chi sono questi fortunati fiutatori!??.

Certo, li avranno scelti senza raffreddore, non fumatori e senza denti cariati, e dopo una gastroscopia che certifichi un piloro conforme e non influenzato da esalazioni intestinali, inoltre senza possibilità di peti flautolenti, maleodoranti.

A proposito dei mercatini il cui posto costa una eresia e che porta 200 milioni di visitatori, e 100 mila posti di lavoro e incrementa un turismo dispendioso del mordi e fuggi, intasando la città di smog rifiuti e puzzo, e che gonfia le vele della loro economia finanziaria!!?.

Meglio una trasferta dispendiosa in quel di Sestri del sorgere: partenza alle 12 arrivo in uno dei 3 ristoranti prenotati e pure disdetti a Viareggio, ore 13,50, antipasto, tagliolini neri seppiati con cicale, fritto misto, gelato “Aurelio”, poi in passeggiata da Frappani, affogato al rum, e caffè, noccioline per i piccioni, per far scontento il padrone brontolone, indi alla volta di Sestri, meravagliosa cittadina multicolre, coca cola e patatine prima di entrare nel piccolo stadio, vittoria senza strafare e ritorno a letto ore 13!.

Oggi 20 evacuato!!