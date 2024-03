Approvate le nuove tariffe della tassa di soggiorno

La giunta comunale ha deliberato questa mattina le nuove tariffe dell’imposta di soggiorno legata alle strutture ricettive situate nel territorio comunale.

Le tariffe, determinate gradualmente in base al prezzo delle strutture, raggiungeranno un massimo di 5,00 euro a notte per persona.

Nel dettaglio, l’imposta sarà di 1,50 euro per notte per persona fino a un costo del pernottamento di 40 euro, 3 euro per notte per persona per pernottamenti che vanno oltre i 40 e fino a 400 euro, e 5 euro per notte per persona per pernottamenti con un costo superiore ai 400 euro.

Il gettito dell’imposta di soggiorno sarà destinato al finanziamento di interventi legati al turismo, alla manutenzione, alla fruizione e al recupero dei beni culturali, nonché ai costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L’imposta si applica ai non residenti di età superiore ai 12 anni che soggiornano in una delle strutture ricettive indicate, per un massimo di 4 pernottamenti.

È prevista un’aliquota particolare di 1,50 euro a testa a notte per i campeggi, indipendentemente dalle tariffe da essi applicate.

Le nuove tariffe entreranno in vigore il 1° maggio 2024, e si prevede un gettito annuale stimato di 1.000.000 di euro.

Il sindaco Alessandro Ghinelli e l’assessore Alberto Merelli hanno commentato: “Arezzo ha investito molto in questi ultimi anni per migliorare l’offerta turistica, un impegno importante che ha significato costi crescenti, ma sostenibili, che necessitano di risorse.

Queste risorse, generate attraverso la tassa di soggiorno, saranno reinvestite per qualificare sempre più la nostra città in termini di servizi offerti”.