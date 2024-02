Filippo Gori: L’aretino che conquista Wall Street e ora Dirige l’impero finanziario di JPMorgan in Europa

Il banchiere aretino Filippo Gori, 49 anni, ha fatto la storia diventando il primo italiano a essere nominato CEO per l’Europa di JPMorgan.

Originario di San Giovanni Valdarno, Gori si è laureato all’Università Bocconi di Milano e ha iniziato la sua carriera presso JPMorgan nel lontano 1999, lavorando in varie sedi tra Londra e New York.

Dopo una significativa tappa a Hong Kong, dove ha ricoperto diverse posizioni di rilievo, nel 2019 è stato nominato Chief Executive Officer per la regione Asia-Pacific, supervisionando le attività della banca in 16 Paesi.

Il percorso professionale di Gori lo ha portato ora a Londra, dove assumerà il ruolo di CEO per l’area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa), oltre a essere Co-head globale per Investment e commercial banking.

Nonostante la sua carriera internazionale, Gori rimane legato al suo paese d’origine, come dimostra l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia conferitagli nel dicembre 2021 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La nomina di Gori sottolinea il riconoscimento internazionale delle competenze italiane nel settore finanziario e il successo di un talento italiano nell’arena globale della finanza.

