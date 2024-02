Drammatico tentativo di suicidio: la Polizia riesce a salvare un uomo in extremis

Nel corso del recente fine settimana, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato hanno compiuto un eroico intervento per salvare un uomo da un tentativo di suicidio.

La vicenda ha avuto luogo lungo la SS73, in prossimità del Ponte sul fiume Maestro della Chiana, dopo una chiamata giunta al Numero Unico di Emergenza da parte della figlia del presunto suicida.

I poliziotti delle Volanti, rispondendo prontamente alla segnalazione, sono giunti sul luogo indicato e hanno individuato l’autovettura del soggetto.

La figlia aveva segnalato la presenza di messaggi in cui suo padre manifestava l’intenzione di compiere il gesto disperato in quel preciso luogo.

Con grande tempestività, gli agenti hanno repentinamente localizzato il corpo dell’uomo galleggiante nel fiume, con il volto emergente dall’acqua.

Nonostante le difficoltà dovute alla ripida scarpata ricoperta di rovi, gli agenti sono riusciti a raggiungere il soggetto.

Trovatolo in condizioni critiche e apparentemente in uno stato avanzato di ipotermia, gli operanti hanno improvvisato una catena umana entrando nelle acque del fiume per recuperare il corpo.

Successivamente, lo hanno assicurato a una barella spinale fornita dal personale sanitario e, con il supporto dei Vigili del Fuoco, sono riusciti a risalire la scarpata, consegnando il malcapitato alle cure dei soccorritori.

Nonostante le precarie condizioni dell’uomo, gli operatori sono riusciti a stabilizzarlo prima di trasportarlo in elisoccorso all’Ospedale Careggi di Firenze.

Attualmente, l’uomo è ricoverato in prognosi riservata, mentre le autorità continuano a investigare sulle circostanze che hanno portato a questo tragico episodio.

La prontezza e la determinazione della Polizia di Stato hanno dimostrato ancora una volta l’importanza dell’intervento tempestivo nelle situazioni di emergenza, contribuendo a preservare una vita umana in estremo pericolo.