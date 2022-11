Il prossimo fine settimana, calcheranno il terreno giocatori professionisti provenienti dalla Major League degli Stati Uniti.

Si tratta dell’evento “Future Stars Game”, naturale complemento del progetto sportivo partito da Roma con l’obiettivo di selezionare giocatori che compongano la nazionale italiana che nel 2023 parteciperà al World Baseball Classic, il supercampionato del mondo di baseball, l’unico aperto a giocatori professionisti.

Il “Roberto Mancini” della situazione, general manager della nazionale è Mike Piazza ex campione della Major League statunitense.

È lui che sta plasmando il sodalizio azzurro che giocherà prima in un girone all’italiana composto da Italia, Taiwan, Paesi Bassi, Cuba e Panama, se non un girone “di ferro” poco ci manca, e poi auspicabilmente nelle fasi finali negli Usa.

Un evento eccezionale per gli amanti di questo bellissimo sport: venerdì e sabato il gruppo di professionisti italo-americani faranno allenamento al campo di via Simone Martini.

La domenica saranno invece impegnati dalle 10 in un incontro amichevole contro i prospetti azzurri che giocano nel campionato italiano e che sognano, perché no, di emulare le loro gesta e di correre tra le basi con la maglia dei New York Yankees o un fuoricampo per i Red Sox di Boston.

E tra queste “future stars”, da cui deriva il titolo dell’evento, c’è pure un idolo di casa, l’aretino Andrea Giorgeschi che difende i colori del baseball Arezzo.

Un degno spettacolo a chiusura di una grande stagione.