Controllo cantieri edili: carabinieri sanzionano e sospendono attività in Val di Chiana

Nell’ambito della campagna di controlli sui cantieri edili, pubblici e privati, promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Arezzo, in virtù della quale in tutto il territorio aretino vengono svolti mirati servizi delle Stazioni territoriali, con le specialità del Gruppo Carabinieri Forestale e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, lo scorso 6 ottobre i militari della Compagnia di Cortona e della Stazione forestale, in collaborazione con il personale del Nucleo CC Ispettorato Lavoro di Arezzo e i dipendenti dell’Ispettorato Tutela del Lavoro di Arezzo, al termine di un controllo all’interno di un cantiere edile in Val di Chiana, hanno accertato la violazione della normativa posta a tutela dell’ambiente e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare, a carico degli amministratori delle società operanti sono stati accertati i reati contravvenzionali del deposito di rifiuti speciali in modo non controllato, per avere sparso rifiuti per tutta l’area di cantiere costituita da una vecchia lottizzazione, lo scarico domestico abusivo e la mancata predisposizione del cartello di cantiere.

Nei confronti d’amministratore di una delle due ditte i militari hanno accertato la mancata valutazione dei rischi, in violazione delle norme che tutelano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

A seguito delle violazioni riscontrate, nei confronti della stessa società veniva adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ed elevate sanzioni amministrative per complessivi euro 8.400,00,

Sono tutt’ora in corso accertamenti relativi a violazioni in materia edilizia.