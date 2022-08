Incidenti stradali: scontro frontale ad Anghiari, due donne ferite gravemente. Auto contro albero in Casentino

Scontro frontale tra auto, ferite gravemente due donne

Alle ore 17,25 nel comune di Anghiari zona via Battaglia si è verificato un scontro frontale tra due auto, nell’impatto una delle vetture si è ribaltata.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte due donne, una di 38 anni originaria di Saronno è trasportata in codice rosso con ambulanza infermierizzata alle Scotte di Siena per politrauma; la seconda di 67 anni originaria di Sansepolcro, dopo una sosta tecnica al pronto soccorso ad Arezzo, è stata trasportata in Codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena.

Sono intervenuti sul posto ambulanza di Sansepolcro, Infermierizzata di Pieve Santo Stefano, ambulanza della Croce Rossa di Sansepolcro, i carabinieri di Anghiari ed i Vigili del Fuoco.



Auto contro un albero

Alle ore 18,00 un’auto ha finito la sua corsa contro un albero in località Corsalone, gli occupanti della vettura, tre giovani, due di 18, ed uno di 19 anni sono tutti residenti in Casentino.

Uno dei due ragazzi di 18 anni è stato trasportato in ambulanza in codice giallo all’ospedale di Careggi a Firenze.

Intervenuta ambulanza infermierizzata di Bibbiena e ambulanza di Castel S. Niccolò,vigili del fuoco e carabinieri di Bibbiena.