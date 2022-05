Irregolarità nel cantiere, denunciato imprenditore

Come nei mesi precedenti proseguono i controlli ai cantieri edili pubblici e privati, disposti dal Comando Generale dell’Arma anche in tutto il territorio aretino, dunque saranno svolti mirati servizi delle Stazioni Carabinieri competenti, congiuntamente con i colleghi del Gruppo Carabinieri Forestale e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, di concerto con la Direzione Provinciale del Lavoro.

Ieri mattina, sono stati effettuati numerosi controlli, in particolar modo nelle aree periferiche del capoluogo e durante uno di questi i militari impegnati si sono presentati in un cantiere per la costruzione di un nuovo stabile, qui dopo un’attenta verifica a carico di un italiano, titolare della ditta incaricata dei lavori è scattata una segnalazione all’Autorità Giudiziaria per presunte violazioni alle normative vigenti, in particolare: per non aver fornito ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto e per non aver tenuto in cantiere e non aver esibito, su richiesta, agli organi di vigilanza i piani per la costituzione delle impalcature.

Inoltre, nei confronti della citata società veniva disposto il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per le gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro ed elevate sanzioni pecuniarie per complessivi euro 1.200 circa.