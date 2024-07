Il ritorno di Ugo, Pino e “Mana”: dall’avventura nello spazio a una sorpresa inaspettata

ANNO 3560 IL GRANDE VIAGGIO

Ugo, Pino il bimarzito, e “mana” briciautonoma di quarta generazione, furono scelti dalle cape per il terzo tentativo di raggiungere Europa, una delle 92 o 95 lune di Giove.

Le precedenti spedizioni ersno state senza esiti positivi, i componenti deigli equipaggi avevano dato di testa, per il lungo viaggio.

Attualmente la macchina del tempo legale permette il viaggio in 2 mesi marziani , circa 108 giorni terrestri.

Il mezzo utilizzato è una navicella fornita di pattini, in quanto le spedizioni precedenti al momemto dell’ammarraggio era “squillete” e cadute de sotto, sfragellandosi.

Meno 5, 4,3,2,1, go!,… partiti!, speriamo bene……

Gli scienziati, avevano scelto questa luna, per la possibilità di utilizzare il ghiaccio, che ricopre sta’luna, al fine di creare un ambiente abitabile.

VERSO EUROPA UGO, PINO E “MANA”, BRICIAUTONOMA DI 4° GENERAZIONE

“Sciiiii” , è il rumore della navicella che viaggia nello spszio, siamo alla seconda settimana delle 13 previste per la durara del viaggio.

Il cascoben inserito al momento dell’uscita dell’atmosfera terrestre permette di conoscere a Ugo e Pino le 36 puntate di “uomini e donne”, in anticipo, ma talvolta le esigenze di sesso non consente di proseguire in queste visioni, e….Continua a leggere

“Mana” è molto brava, permetterebbe di soddisfare 4 componenti, di un eventuale equipaggio, contemporaneamente.82, 83, 84 settimane, sono arrivati, un po’ in ritardo, per il semaforo all’incrocio degli asteroidi, non so perché non hanno mai fatto una rotonda coassiale!??.Sceccc, “bravo Ugo” , dice Pino, per la frenata nell’ammarraggio.Gli scarponi della tuta hanno dei punteruoli, aculei che permettino, restando fermi, di camminare, similmente ai lombrichi.Appena sceso Pino, gli si pone dinanzi una vigile d’Europa e gli sanziona ‘na multa per divieto di sosta e gli fa mettere le pattine per non sciupare il ghiaccio!.Pino si rivolge a Ugo,” Semo arrivati, è proprio Europa!!!”.