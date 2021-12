Foiano della Chiana: sostanze stupefacenti, arrestato lo zio e denunciato il nipote

Un’operazione antidroga è stata svolta nella giornata di ieri dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cortona che già da tempo avevano avviato una serie di approfondimenti investigativi su un 21enne del luogo sospettato di essere implicato nel giro dello spaccio degli stupefacenti nel comune foianese.

Dopo aver raccolto gli elementi necessari all’emissione di un decreto di perquisizione domiciliare da parte dell’autorità giudiziaria, i Carabinieri si sono recati nell’abitazione dove il giovane risiede insieme allo zio, un 32enne già con alle spalle precedenti di polizia, per eseguire l’attività delegata.

Nel corso della perquisizione era presente in casa solo lo zio, i Carabinieri hanno proceduto alle operazioni, svolte con l’ausilio di una unità cinofila del Nucleo di Firenze e grazie anche al fiuto del cane antidroga “Batman” hanno rinvenuto e sequestrato 56 grammi di hashish, 55 di marijuana ed una dose di eroina.

L’uomo è stato così dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Successivamente i Carabinieri si sono messi alla ricerca del nipote e lo hanno rintracciato poco dopo presso un altro domicilio, trovandolo in possesso di un modesto quantitativo di marijuana, circa 4 grammi, motivo per il quale per lui non è scattato l’arresto, ma solamente la denuncia in stato di libertà.