La settima giornata di campionato per l’Arezzo significava il match interno contro il Cascina. Davanti a oltre 1.200 spettatori ed Elio Gustinetti ecco il successo per 3-0 firmato da Sparacello e dalla doppietta Strambelli.

Le foto della partita

90′ + 5′ – Triplice fischio: l’Arezzo batte il Cascina 3-0.

90′ – Concessi cinque minuti di recupero.

86′ GOL AREZZO: magia di Strambelli, colpo sotto che beffa il portiere in uscita, impatta sulla traversa e varca quel tanto che basta la linea della porta.

80′ – Fuori Foggia per Panatti e Campaner per Ruggeri.

78′ – Esce Aliperta per Pisanu.

74′ – Muzzi atterrato in area, l’arbitro lascia correre, proteste vibranti da parte del Cavallino.

73′ – Miracolo di Colombo sul tiro da distanza ravvicinata di Geroni.

72′ – Tiro da fuori, Colombo alza sopra la traversa.

64′ – Triplo cambio tra le file del Cascina. L’Arezzo invece inserisce Muzzi per Sparacello.

53′ – Gran botta di Foggia da fuori area, Rizzato blocca in due tempi.

51′ GOL AREZZO: Sparacello rifinisce per Strambelli che di sinistro mette la palla sul secondo palo.

49′ GOL AREZZO: Mastino crossa per la testa di Sparacello che batte Rizzato per il vantaggio.

47′ – Cross di Strambelli, Foggia di testa non trova la porta.

46′ – Squadre in campo per la ripresa. Nessun cambio nel corso dell’intervallo.

45′ + 1′ – Arezzo e Cascina sono ancora sullo 0-0 alla fine del primo tempo.

45′ – Un minuto di recupero.

44′ – Cross dalla sinistra Foggia prova a deviare in acrobazia ma trova la porta.

40′ – Possesso palla Arezzo che prova a sfondare sugli esterni ma non riesce a trovare lo spazio per andare al tiro.

27′ – Forcing amaranto con Foggia che invoca un penalty dopo un contatto in area.

22′ – Contropiede Arezzo: Strambelli manda Foggia al tiro da dentro l’area ma Rizzato para, Pinna sulla respinta viene sbilanciato e non trova la porta.

20′ – Geroni si gira al volo sul tiro dalla bandierina, palla fuori di poco.

18′ – Sparacello prova a sfruttare un lancio da dietro per beffare Rizzato in uscita ma il pallone esce a fil di palo.

15′ – Tiro dalla distanza di Geroni, Colombo manda in angolo.

5′ – Buona partenza per il Cavallino che cerca il gol sfruttando anche i calci piazzati, ma Strambelli e Sparacello si vedono respingere le rispettive conclusioni.

1′ – Inizia adesso la partita. Confermati gli schieramenti. Arezzo con il lutto al braccio per ricordare Giovan Battista Benvenuto.

AREZZO (4-3-1-2): 1 Colombo; 3 Mastino, 15 Lomasto, 19 Pinna, 23 Campaner (35′ st 21 Ruggeri); 20 Mancino, 8 Aliperta (33′ st 6 Pisanu), 16 Sicurella; 7 Strambelli (42′ st 31 Marras D.); 9 Foggia (35′ st 4 Panatti), 95 Sparacello (19′ st 24 Muzzi).

A disposizione: 22 Balucani, 5 Marchetti, 11 Evangelista, 44 Memushi.

Allenatore: Marco Mariotti.

CASCINA (5-3-2): 1 Rizzato; 2 Arapi, 6 Pezzati, 3 Puleo, 5 Naldini, 11 Marabese (18′ st 18 Giani); 7 Carli (31′ st 14 Zaccagnini), 4 Geroni, 8 Malanchi (18′ st 19 Bertolini); 9 Mhilli (18′ st 16 Silvano), 10 Remorini.

A disposizione: 12 Sbrana, 13 Rossi, 15 Casanova, 17 Pruneti, Biggeri.

Allenatore: Luca Polzella.

ARBITRO: Costantino Cardella di Torre del Greco (Ferdinando Savino di Napoli – Romualdo Piedipalumbo di Torre Annunziata).

RETI: st 4′ Sparacello, 6′ Strambelli, 41′ Strambelli.

Note – Spettatori: 1.215. Recupero: 1′ + 5′. Angoli: 6-4. Ammoniti. st 13′ Sparacello, 14′ Mariotti, 16′ Pinna, 20′ Pezzati, 28′ Colombo, 35′ Silvano.