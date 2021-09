Conoscere e misurare il proprio corpo e’ una scelta di medicina preventiva per vivere a lungo in salute e in piena efficienza.

Con il passare degli anni l’altezza di una persona si può ridurre.

Il processo di senescenza e’ determinato da un aumento progressivo di accumulo di massa grassa a livello addominale.

Mettiamo assieme questi due eventi per dare un giudizio al nostro corpo.

Prendiamo la circonferenza dell’addome ponendo il metro sull’ombelico.

Prendiamo la nostra altezza.

Facciamo questa divisione: CIRCONFERENZA VITA (cm) : ALTEZZA (cm).

Per la donna deve venire un numero inferiore a 0.49.

Per l’uomo un valore inferiore a 0.53.

Se il valore viene sopra vuol dire che stiamo perdendo in altezza e abbiamo un aumento della larghezza, della volumetria della massa grassa addominale.

Siano in una condizione non salutare.

Da modificare per avere una salute consapevole attraverso un cambio di alimentazione e di attività motoria giornaliera.

Senza alcuna esitazione.

Buona giornata in salute.