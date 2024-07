Coldiretti Arezzo celebra la 12° giornata di Agri Young con la Notte Gialla

Una festa di tutti e per tutti, la Notte Gialla di Coldiretti arriva a Parco Giotto giovedì 18 luglio.

L’evento, presentato questa mattina in conferenza stampa dal Presidente Lidia Castellucci e dal delegato Giovani Impresa James Lewis Benedetto, è parte della 12° giornata di Coldiretti Giovani Impresa Arezzo.

Coldiretti ed il Comitato Giovani Impresa promuovono Agri Young per supportare i giovani imprenditori agricoli.

Quest’anno l’evento torna a Parco Pertini, un luogo simbolico per la comunità aretina.

La giornata include momenti di confronto, come “Radici per il futuro” e “Dall’idea all’impresa,” con la partecipazione di giovani agricoltori e ospiti nazionali.

La serata si concluderà con cena streetfood, con eccellenze locali a km zero, e musica dal vivo con gli sciROCKati. James Lewis Benedetto ha sottolineato l’importanza di portare la cultura agricola in città, promuovendo il cibo vero e il buon vivere.

L’evento è supportato da Menchetti, Koinè e Campagna Amica, con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo – Siena, della Provincia di Arezzo e del Comune di Arezzo.