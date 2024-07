Incidente in moto a Ponte alla Piera: 55enne trasportato in ospedale dall’elicottero dei Vigili del fuoco

Il 118 dell’Asl Tse è stato attivato alle ore 11:00 circa per un incidente stradale che ha coinvolto un motociclista in località Ponte alla Piera, nel comune di Anghiari.

L’uomo, di 55 anni, è caduto con la moto su una strada forestale ed è stato trasportato in codice 2 all’ospedale di Arezzo tramite l’elicottero dei vigili del fuoco.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Sansepolcro per prestare i primi soccorsi.