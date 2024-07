Cortona ha vissuto una serata indimenticabile con l’evento “Cortona on the Wave”.

Questa manifestazione, caratterizzata da un’atmosfera magica e da una qualità musicale straordinaria, ha regalato emozioni uniche ai partecipanti.

Un’esperienza musicale di altissimo livello

La serata è stata impreziosita dalle performance di artisti di grande talento come Francesco Lettieri, ZUENO, La Municipal e Rumba de Bodas.

Ciascuno di loro ha portato sul palco la propria unicità, contribuendo a creare un mosaico musicale variegato e coinvolgente.

Francesco Lettieri ha aperto la serata con la sua musica intensa e poetica, capace di toccare le corde più profonde dell’anima.

Subito dopo, ZUENO ha catturato l’attenzione del pubblico con il suo stile inconfondibile, mescolando sonorità moderne e tradizionali in un mix affascinante.

Il concerto è proseguito con La Municipal, che ha saputo coinvolgere gli spettatori grazie alla loro energia travolgente e ai testi significativi.

Infine, i Rumba de Bodas hanno chiuso la serata con un’esplosione di ritmo e colori, trasformando il palco in una festa danzante.

Produzione prima inedita per Cortona on the Move

“Cortona on the Wave” rappresenta una produzione prima inedita per il rinomato festival “Cortona on the Move”.

Questa iniziativa ha permesso di arricchire ulteriormente l’offerta culturale della città, già famosa per il suo impegno nella promozione delle arti visive e fotografiche.

Grazie alla combinazione di musica di alta qualità e alla suggestiva cornice di Cortona, l’evento ha ottenuto un successo straordinario, confermandosi come un appuntamento imperdibile dell’estate toscana.

Per rivivere alcuni dei momenti più emozionanti della serata, ecco un video che cattura l’essenza di “Cortona on the Wave”:

Questo video offre uno sguardo esclusivo sulle performance e sull’atmosfera magica che hanno caratterizzato questa serata memorabile.

Non perdete l’opportunità di scoprire o rivivere l’energia e l’entusiasmo di “Cortona on the Wave.