Misteriose installazioni sul Tevere: gli Sherlock Holmes di Sansepolcro in azione

Ebbene sì, sembra che il fiume Tevere a Sansepolcro non sia solo un tranquillo corso d’acqua, ma anche il set perfetto per un mistero degno di una puntata di CSI: Sansepolcro. Un appassionato di trekking, nel corso della sua passeggiata zen, ha fatto una scoperta da far invidia agli archeologi: una stella a cinque punte fatta con sassi di fortuna, decorata con candele e piume, proprio al centro di un cerchio di sassi dal diametro di oltre cinque metri. Tutto questo proprio tra le pittoresche frazioni di Gragnano e Santa Fiora.

La scena era talmente curata che sembrava quasi un’installazione artistica moderna: legname ordinato, candele sparse qua e là, tracce di fuoco che farebbero impallidire i Boy Scout e persino una pentola di coccio con quella che sembrava cenere – o forse l’ultimo tentativo fallito di cucinare un piatto gourmet in campeggio.

Non mancavano nemmeno le scritte ‘tribali’ sui sassi, come se Banksy avesse deciso di passare per Sansepolcro con un pennarello indelebile.

Non potevano mancare, ovviamente, i nostri investigatori locali, con una prontezza che avrebbe fatto impallidire Sherlock Holmes, sono accorsi sul luogo per svolgere accertamenti.

Macchine fotografiche in mano, GPS alla mano, hanno fatto rilievi, misurazioni e scattato foto da tutti gli angoli possibili, attirando l’attenzione di bagnanti e passanti.

Una scena che, in un’afosa giornata estiva, era decisamente più interessante di un tuffo nel Tevere.

La tensione cresceva: di quali misteriosi riti si poteva trattare?

Siamo forse di fronte a una setta segreta?

Un gruppo di druidi moderni?

O semplicemente a un ritrovo di amanti del fai-da-te estremo?

La soluzione è arrivata in modo inaspettato: l’autore della stella, per evitare che si scatenasse una caccia alle streghe, si è presentato spontaneamente in caserma.

E, sorpresa delle sorprese, si trattava solo di un’opera d’arte dedicata a una donna e destinata a diventare un luogo di meditazione.

Caso chiuso, signori!

Quindi, niente setta pagana né rituali oscuri.

Solo un tocco di creatività in riva al fiume.

Ora, gli uffici del Comune di Sansepolcro si preparano a riportare l’area alla normalità, ma non prima che tutti si siano fatti una bella risata su questo piccolo mistero estivo.

