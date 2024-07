50 milioni di streams per l’aretino Iacopo Misuri

Artista poliedrico, Dj e Produttore discografico, Iacopo Misuri aka Jamis nasce in Casentino, precisamente a Stia in provincia di Arezzo e dal 2016 la sua musica elettronica è ballata praticamente in tutto il mondo.

Il primo successo “Renegade Master” uscito in collaborazione con i DJs Dimitri Vegas & Like Mike è stato il trampolino di lancio che lo ha visto protagonista in festival mondiali come Tomorrowland in Belgio e EDC in Messico. Nel suo percorso ha collaborato con artisti del calibro di Armin Van Buuren e Nicky Romero.

Nel 2023 rilascia “Miss You” sull’etichetta internazionale Selected. La canzone piace e diventa virale su tutte le piattaforme digitali, raggiungendo in circa un anno oltre 50 milioni di streams su Spotify e 3 milioni su Apple Music.

È di pochi mesi fa la notizia che il giovane talento aretino ha firmato un contratto di esclusiva con l’etichetta discografica Helix Records / Ultra Publishing, che lo vedrà lavorare negli studi di Los Angeles, Londra, Parigi e Stoccolma.

Il nuovo disco di Jamis è in uscita il 19 luglio, si chiama “DUMB” ed è un concentrato di Pop UK contaminata con suoni Drum & Bass.