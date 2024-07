Arezzo tra storia e misteri: dalla galleria segreta del Pionta alle gabelle medievali e l’avvento dei Medici

IL PIONTA (MILLE PASSI DALLE MURA) ERA COLLEGATO ALLA CITTÀ DA UNA GALLERIA!?

Non ci si spiega perché fu costruita una rocca distante circa 1000 metri dalla città, a difesa del Duomo Vecchio di Arezzo.

Era un segno della potenza e dell’indipendenza della Chiesa.

Tuttavia, mai fu conquistata, neppure durante l’assedio senese del 1288 e quello perugino del 1335.Continua a leggere

Doveva per forza esserci un collegamento sotterraneo. Da antichi disegni (nella mia testa) intorno all’anno mille, un ingegnere della Cappadocia, un certo Nohykouyo, lavorò al progetto di archi sotterranei circa 20 metri sotto l’attuale ferrovia, per giungere, dopo due curve a tornante, dentro la rocca del Pionta.

3.000.000 DI EURO INCASSATI COME GABELLE DALLE SOLE PORTE DI AREZZO IN UN ANNO DEL BASSO MEDIOEVO (SOTTO IL DOMINIO FIORENTINO)

Altri 2.250.000 euro furono incassati dai “passeggeri” ai vari “passi”, tra i quali i più importanti erano quelli di Anghiari, Levane, Pieve Santo Stefano e Rassina. Gli esattori “passeggeri” pagavano, come noi si fa a novembre, un acconto annuale che variava dal 3% al 10% di quanto avevano incassato l’anno precedente.Continua a leggere

Il passo di Monte San Savino, che era sulla strada per Siena, era meno transitato rispetto ad altri, e ciò era dovuto ancora al permanere della rivalità sorta dopo l’assedio dei Senesi ad Arezzo (1288 “le toppe” a Pieve al Toppo) e l’aiuto dato ai Fiorentini a Campaldino (1298).

Prima dell’avvento gigliato in Arezzo, i porti più utilizzati per i commerci erano quelli adriatici, Ravenna e Rimini, e nel Tirreno quello di Talamone.

Tuttavia, importanti rapporti si avevano con il Comune di Pisa, sia da un punto di vista politico (ghibellini erano i Pisani), sia per la rivoluzione strutturale stradale che si ebbe per tutto il periodo del 1200. Si abbandonarono le vie di comunicazione impervie e collinari, favorendo nuove strutture che seguivano i corsi dei fiumi: l’Arno per Firenze, il Tevere per Perugia, il Marecchia per Rimini, quindi percorsi più pianeggianti.

Ecco che quando i “gigliati” sottomisero Arezzo, la loro politica fiscale fu controllare tutto il traffico delle merci e distrussero ponti, al fine di limitare i passaggi obbligati. Molte di queste somme, triplicate rispetto alla politica economica degli Ubertini e dei Tarlati rapportate ai tempi e alla moneta, venivano utilizzate per finanziare le opere che poi avrebbero portato splendore al Rinascimento fiorentino. Per più di duecento anni Arezzo si spense come una candela.