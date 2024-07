Mana, la briciautonoma, è di nuovo incinta: avventure e sorprese da un futuro fantastico

Era stata uno dei componenti del viaggio con Ugo e Pino verso il satellite ghiacciato di Giove, chiamato Europa.

Al ritorno era scesa dopo, una mancanza di lubrificazione agli ingranaggi incinta da uno o dai due compagni di viaggio ed era nato Lesto, divenuto giocatore di calcio.

Poiché le briceautonome, non hanno età, non invecchiano mai, salvo una mancanza di elasticità negli arti duttili, per il tempo e per agenti atmosferici.

Avendo la sempre giovane briciautonoma, voluto fare visita alla gemella Ruth, nota showgirl del prive’ occultato nel circolo degli arcilessi, avendola vista entrare un certo e rinomato ” serraturaio” aretino, questi si era fatto avanti e con l’aiuto di un cascoviagraben era riuscito a entrare, ma al momento culminante lui, per la vecchiaia, e lei per una mancanza di elasticità non erano riusciti a disunirsi.

Per la storia, nacque un altro bambino, già alla nascita portava barba e capelli raccolti con un codino, sapeva risolvere le equazioni di secondo grado e parlava sette lingue e quattordici dialetti.

Alcuni studiosi pensarono ai vecchi geni del serraturaio, o all’uso della lingua a cui, lui, negli ultimi tempi si esercitava, in ultimo la chioma era proprio quella folta del vecchio padre!.

(Senza riferimento alcuno a persone e fatti attuali)